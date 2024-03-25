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Emekliye Nisan'da, asgari ücrete Temmuz'da zam mı var? AK Partili Akbaşoğlu canlı yayında açıkladı: Yeni adımlar atacağız

25.03.2024 06:49
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Milyonlarca emekli, maaşlarına seyyanen zam yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu programlarını yakından takip etmiş, ancak beklenen 'müjde' gelmemişti. Seçimlere 1 hafta kala maaş zammı için açıklama bekleyen emeklilere bekledikleri haber ise AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Tarih veren Akbaşoğlu 'Seçimlerin ardından Meclis açıldığında gündemimiz emekli olacak' dedi. Akbaşoğlu'nun çalışanlarla ilgili sözleri de "Temmuz'da asgari ücrete zam mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

Emekli maaşlarına zam yapılacağı iddiası özellikle bir haftadır Türkiye'nin gündemindeydi. AK Parti cephesinden geçtiğimiz hafta içi gelen açıklamaların ardın tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitingine çevrilmişti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bir haftadan az bir süre kalırken, milyonlarca emekli maaş zammı müjdesi için beklerken; o açıklama hafta sonu gelmedi. Milyonlarca emekli ve çalışanları ilgilendiren haber ise AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'dan geldi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM SEÇİMDEN SONRA MI?

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM SEÇİMDEN SONRA MI?

TGRT Haber canlı yayınına katılarak, önemli açıklamalarda bulunan AK Partili Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili "Seçimlerin ardından Meclis açıldığında tabii ki gündemimiz emekli olacak. Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntıların aşılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Akbaşoğlu "Haziran sonu, temmuz başı itibariyle emeklilerimizin de çalışanlarımızın da duasını almaya devam edeceğiz. Durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM MI VAR?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM MI VAR?

Akbaşoğlu'nun açıklaması "Temmuz'da asgari ücrete zam mı var?" sorsunu gündeme getirdi.

Akbaşoğlu, seçim çalışmalarında emeklilerin de yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardıklarını söyledi, konunun hükümet nezdinde değerlendirildiğini belirtti.

"16 NİSAN İTİBARİYLE GÜNDEMİMİZDE OLACAK"

"16 NİSAN İTİBARİYLE GÜNDEMİMİZDE OLACAK"

Akbaşoğlu, "2024 yılı ‘Emekliler Yılı’ olarak hükümetimiz tarafından ilan edilmiştir. Promosyonlarla bu konuda önemli adımlar atıldı. 16 Nisan itibariyle inşallah Meclisimiz açılacak. Gündemimiz tabi ki emeklilerimizin yaşam şartlarını düzelteceğiz“ dedi.

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asgari ücret maaş ak parti emekli
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