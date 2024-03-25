Emekliye Nisan'da, asgari ücrete Temmuz'da zam mı var? AK Partili Akbaşoğlu canlı yayında açıkladı: Yeni adımlar atacağız

Emekli maaşlarına zam yapılacağı iddiası özellikle bir haftadır Türkiye'nin gündemindeydi. AK Parti cephesinden geçtiğimiz hafta içi gelen açıklamaların ardın tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitingine çevrilmişti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bir haftadan az bir süre kalırken, milyonlarca emekli maaş zammı müjdesi için beklerken; o açıklama hafta sonu gelmedi. Milyonlarca emekli ve çalışanları ilgilendiren haber ise AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'dan geldi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

