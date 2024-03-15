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Emekliye seyyanen zam, bayram ikramiyesi derken bu formül ilk kez ortaya çıktı! 'Emekli kart' yolda!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.03.2024 08:43
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Milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zam açıklamasındayken 'Emekliler Yılı'nda yeni destek paketlerinin de hazırlıkları sürüyor. En düşük emekli maaşı alan emekliler için 'Emekli Kart' düzenlemesi yolda. Peki bu destekten kimler yararlanabilecek, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Seçim öncesi seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formül masaya yatırıldı. Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ verilecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor.

Anlık Borsa

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve hükûmet nezdinde yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı.

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RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ KAMUOYUNA DUYURULABİLİR

Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesi duyurulabileceği kaydedildi. 

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN DE BENZER FORMÜL

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN DE BENZER FORMÜL

AK Parti kurmayları, ilerleyen süreçte aynı uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de yapılabileceğini, özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesinin planlandığını kaydetti.

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