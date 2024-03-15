Emekliye seyyanen zam, bayram ikramiyesi derken bu formül ilk kez ortaya çıktı! 'Emekli kart' yolda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Seçim öncesi seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formül masaya yatırıldı. Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ verilecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor.

