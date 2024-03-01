Emekliye seyyanen zam gelecek mi? Özgür Erdursun 'Bence yapılacaktır' deyip açıkladı! 'Sadece seyyanen artışla bu iş olmaz, yapılması gereken...'

Konuşmasının devamında Erdursun "2.'si bakın emekli aylığı hesaplama sistemiyle siz emekli aylıklarının düşürüyorsunuz, o düşen emekli aylıklarına da gerçek enflasyon oranında artış yapmıyorsunuz. Yani zaten düşmüş emekli aylıklarının gerçek enflasyon oranında artışını da sağlamadığınızda emekli aylıkları yerle bir oluyor. Sosyal güvenlik sistemine baktığımız zaman, bakın Avrupa'ya baktığımız zaman, sosyal güvenlik sistemleri yüzde 20, yüzde 15, yüzde 25'e kadar açık verir. Türkiye'de durum böyle mi diye baktığımızda şu anda sosyal güvenlik kurumunun gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde 97.9. Yani sosyal güvenlik sistemimiz o kadar iyi ki, bakın gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde 97.9. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika'da böyle değil. Türkiye'de bu kadar iyi. Peki nasıl iyi olabilir Türkiye'de? 2002 yılında gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde 71.5'di. 2008'de yüzde 72.2'ydi. O dönemde emeklinin cebine daha iyi para giriyordu. 2015'te yüzde 95.1'e çıkıyor. 2023'te yüzde 97.9'a çıkıyor. Nasıl sosyal güvenlik kurumu bu kadar emeklilerin sayısı artarken gelirleriyle giderlerini karşılama oranı neredeyse kafa kafaya gelecek. Almanya bunu başaramamış da biz nasıl başarıyoruz? Sosyal güvenlik sistemi açık verir. Sosyal güvenlik sisteminin açık vermesi şu anlamdadır; sosyal güvenlik sistemi açık verirse demek ki emekliye, emekçiye daha fazla para gitmiştir. Bütçeden de vergilerle bir kısmının finanse edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.