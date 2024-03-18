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Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü! En düşük emekli maaşı 17.002 liraya tamamlanacak: Şartlar ve tarih için dikkat çeken iddia

18.03.2024 11:10
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Emekli maaşı zammı Ocak 2024’te artmış ama yeterli bulunmamıştı. Milyonlarca kişi emekliye seyyanen zam talebinde bulunurken kulislere yansıyan iddia sonrası formül ortaya çıktı. Buna göre emekli zammı için sosyal yardımlara ayrılan 498 milyar liralık ödeneğin kullanılacağı belirtildi. En düşük emekli maaşı alanların belirli şartları karşılaması halinde sosyal yardımlarla hane toplam gelirinin asgari ücrete yani 17.002 liraya yükseltilecek iddia edildi.

Emekli aylıklarında iyileştirme çalışmaları kapsamında izlenecek yol haritaları, ekonomi yönetimine sunulmaya başlandı. Bu bağlamda, AK Parti yönetimi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolardan emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması öne çıkıyor.

Bu senaryoya göre, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı’na ayrılan ödenekten emeklilere baz alacak biçimde sosyal yardım sağlanacak. Hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.


Anlık Borsa

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ SEÇİM SONRASINA KALDI

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ SEÇİM SONRASINA KALDI

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgeledikleri takdirde nakdi destek ödeneğinden yararlanmaya hak kazanacak.

Düzenlemenin seçim sonrasında değerlendirmeye alınması ve uygun bulunması halinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Düzenleme sayesinde emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin de toplam gelirleri 17 bin 2 lira seviyesine yükseltilecek.

498 MİLYAR LİRALIK PASTADAN PAY AYRILACAK

498 MİLYAR LİRALIK PASTADAN PAY AYRILACAK

Düzenlemeden yaralanacak emeklilerin, emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması ve kirada oturması şartı aranacak. Bu şartlara sahip olan emeklilere söz konusu destekler nakdi olarak değil ayni olarak sağlanacak.

Taban seviyeden emekli aylığı alanların refahını artırmak için planlanan adımlar için genel bütçeden sosyal yardımlara ayrılan 498 milyar liralık ödeneğin kullanılacağı öğrenildi.

Türkiye’de 16,5 milyon emekli bulunurken, yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin ila 17 bin lira arasında emekli aylığı alıyor. Desteklerle aradaki makas farkının düşürülmesi planlanıyor. Düzenleme evi kira olan ve ikinci bir geliri olmayanların gelirinin artırılmasını sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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