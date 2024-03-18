Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü! En düşük emekli maaşı 17.002 liraya tamamlanacak: Şartlar ve tarih için dikkat çeken iddia

498 MİLYAR LİRALIK PASTADAN PAY AYRILACAK

Düzenlemeden yaralanacak emeklilerin, emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması ve kirada oturması şartı aranacak. Bu şartlara sahip olan emeklilere söz konusu destekler nakdi olarak değil ayni olarak sağlanacak.