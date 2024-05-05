Emekliye zamda bu oran ilk defa ortaya çıktı! 4 aylık enflasyon farkı cepte! Tek tek hesaplandı, işte en düşük emekli maaşı için tahmin

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Mayıs Cuma günü açıkladığı enflasyon oranlarındaydı. 4 aylık enflasyonun kesinleşmesiyle zam tablosunda emekliler yüzde 18,72'lik artışı garantiledi. Merkez Bankası'nın tahminleri gelecek ay da tutarsa emeklilerin yüzde 35 bandında zam alacağı tahmin ediliyor. Emeklilerin kök maaş bilmecesi çözülecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim tablo üzerinde tek tek hesapladı.
TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıkladı. 4 aylık enflasyonun belli olmasının ardından zam hesabı da şekillendi. ATV Haber'e konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 18,72'lik artış cepte." dedi.
Nisan ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Bu rakamla emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranı da aşağı yukarı netleşti.
Erdem, "Şu anda 10 bin TL maaş alan bir SSK ya da Bağkur emeklisinin dört aylık zamla maaşı 11 bin 872 TL oldu, bu cepte." diye konuştu.
Erdem şu ifadeleri kullandı:
"Zam oranı refah payıyla birlikte yüzde 35 olursa bu sefer maaş 13 bin 500 TL'ye çıkacak. Yüzde 40 olursa da 14 bin TL'ye çıkacak"
"Bu sene ocak ayında emeklilere refah payı olarak yüzde 11.68'lik bir fark yansıtıldı. Mayıs ve haziranda enflasyon rakamları açıklandıktan sonra temmuz ayında refah payı verilip verilmeyi belli olacak."