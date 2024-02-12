Emekliye zamda ekim formülü! İşte kulislerde konuşulan rakam...

KULİSLERDE KONUŞULAN SEYYANEN ZAM BELLİ OLDU

Karakaş seçim sürecine girildiğinden bahsederek şunları kaydetti: "Eğer ki kritik bir sürece girilirse ondan sonra bu 5.000 TL’lik rakam 10.000 TL ye kadar daha çıkabilir. Ve en önemlisi ne var burada? En son olarak hükümetin elindeki en büyük koz nedir? Burada seyyanen zam kozu. Emekliler diyorlar ki “Bize söz verildi.” Temmuz ayında özellikle memur emekleri haklı olarak dolayısıyla 12 bin lira geriye dönük de 8’er bin lira alacağımız var. Tabii ki verilen sözlerini yerine getirmesi lazım. Ama realist sormak lazım, gerçekçi olmak lazım. Nasıl gerçekçi olmak lazım?