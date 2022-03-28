Emlak vergisi istisnasının detayları belli oldu! Yeni emekli detayı dikkat çekti...

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren süreç devam ediyor. İlk taksitlerin mart ayıyla birlikte ödenmeye başladığı emlak vergisinde 31 Mayıs 2022 son tarih. İkinci taksitler ise kasım ayında alınmaya başlanacak. Emlak vergisini ödemek zorunda olanların yanında bir de muaf tutulacak bir kesim var. Şartları sağladığınız takdirde emlak vergisi ödemek zorunda değilsiniz. Peki emlak vergisinden muaf olanlar kimler? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? İşte haberin detayları…

Kimler emlak vergisinden muaf?

Posta’da yer alan haberde Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.

53 BİN LİRA SINIRI Muafiyetten yararlanan kişilerin; hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekiyor. 2022 için 53 bin lirayı aşan sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi gelir) varsa sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanılamıyor.

5 YILLIK İADE HAKKI Muafiyetten yararlanan kişilerin ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli oluyor. Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’ dayanak gösterilerek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

YENİ BİNAYA İNDİRİM Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi tahsili 2022 yılı sonuna kadar ertelenmişti. Yani bu köylerde yaşayanlar da Emlak Vergisi’nden muaf. Öte yandan satışı yapılan Hazine’ye ait taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisi’ne tabi tutulamıyor. Yeni inşa edilen binalarda ise dörtte bir oranında indirim yapılıyor.