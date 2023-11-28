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Emlak vergisinde son 2 gün… O paralar emeklilere geri ödeniyor: 5 yıllık zaman aşımı süresine dikkat!

28.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son 2 güne girildi. Ancak emekliler başta olmak üzere bazı mükellefler vergi ödemiyor. Peki emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? Detaylar tek tek ortaya çıktı. Muafiyete hak sahibi olmasına rağmen yanlışlıkla emlak vergisi ödemesi yapanlar, fazladan ödedikleri bu paraları geri alabilecek. Zaman aşımı süresi ise 5 yıl…

Ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi'nde ikinci taksitin son günü 30 Kasım. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

Keşfet

Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Kimler vergiden muaf?

Kimler vergiden muaf?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

Her konut için istisna var mı?

Her konut için istisna var mı?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?

Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar

Yurt dışından emekli olanlar da hak sahibi olabiliyor mu?

Yurt dışından emekli olanlar da hak sahibi olabiliyor mu?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

Vergi istisnasından faydalanmak için ilgili konutta oturma şartı var mı?

Vergi istisnasından faydalanmak için ilgili konutta oturma şartı var mı?
Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi
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