‘En değerli 500 banka’ açıklandı: Zirve değişmedi, listede 7 Türk bankası da var!

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını sıraladığı “Banking 500” listesini açıkladı. Dünyanın en değerli 500 markanın toplam değeri 1.44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Çinli ICBC bu yıl da zirvedeki yerini korudu.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ICBC’yi sırasıyla China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izledi.
İş Bankası, Türkiye’nin en değerli bankası olarak listede 223’üncü sırada yer aldı. İş Bankası'nın marka değer 859 milyon dolar
İş Bankası'nı 231. sıra ile Garanti BBVA takip etti. Bankanın marka değeri 831 milyon dolar
Ziraat Bankası listede 261. sırada yer aldı. Bankanın marka değeri 665 milyon dolar.
280. sırada yer alan Yapı Kredi'nin marka değeri 596 milyon dolar.
299. sırada yer alan Akbank'ın marka değeri 532 milyon dolar oldu.