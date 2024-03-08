‘En değerli 500 banka’ açıklandı: Zirve değişmedi, listede 7 Türk bankası da var!

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını sıraladığı “Banking 500” listesini açıkladı. Dünyanın en değerli 500 markanın toplam değeri 1.44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Çinli ICBC bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

LİSTEDE ÇİN RÜZGARI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ICBC’yi sırasıyla China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izledi.



