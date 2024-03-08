FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘En değerli 500 banka’ açıklandı: Zirve değişmedi, listede 7 Türk bankası da var!

‘En değerli 500 banka’ açıklandı: Zirve değişmedi, listede 7 Türk bankası da var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.03.2024 13:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma şirketi Brand Finance, “Banking 500” listesini açıkladı. Dünyanın en değerli bankası zirvesi değişmedi. Türkiye'den de 7 banka listede kendine yer buldu. İş Bankası, Türkiye’nin en değerli bankası olarak listede 223’üncü sırada...

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını sıraladığı “Banking 500” listesini açıkladı. Dünyanın en değerli 500 markanın toplam değeri 1.44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Çinli ICBC bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

LİSTEDE ÇİN RÜZGARI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ICBC’yi sırasıyla China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izledi.

Anlık Borsa

LİSTEDE YER BULAN 7 TÜRK BANKASI

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

İş Bankası, Türkiye’nin en değerli bankası olarak listede 223’üncü sırada yer aldı. İş Bankası'nın marka değer 859 milyon dolar

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

İş Bankası'nı 231. sıra ile Garanti BBVA takip etti. Bankanın marka değeri 831 milyon dolar

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası listede 261. sırada yer aldı. Bankanın marka değeri 665 milyon dolar.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

280. sırada yer alan Yapı Kredi'nin marka değeri 596 milyon dolar.

AKBANK

AKBANK

299. sırada yer alan Akbank'ın marka değeri 532 milyon dolar oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Akbank Garanti BBVA Halkbank İş Bankası VakıfBank Yapı Kredi Ziraat Bankası banka değerli ıcbc bank liste
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Ev sahipleri dikkat! Faturalarınızı atmayın! Bu yöntemle kira verginizi düşürebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! Faturalarınızı atmayın! Bu yöntemle kira verginizi düşürebilirsiniz

Şubat ayında en yüksek getiriyi o yatırım aracı sağladı!

Şubat ayında en yüksek getiriyi o yatırım aracı sağladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.