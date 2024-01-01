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  4. En düşüğü 347 TL, en yükseği 160.285 TL! Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin kendisi de gecikme cezası da arttı! İşte 2024 MTV tablosu…

En düşüğü 347 TL, en yükseği 160.285 TL! Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin kendisi de gecikme cezası da arttı! İşte 2024 MTV tablosu…

01.01.2024 09:48 | Son Güncelleme:
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı kadar zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 58,46 oranında arttı. Peki araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2024 MTV ücretleri tablosu…

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı. 2024 MTV zam oranının yüzde 58,46 olarak uygulanması hakkındaki karar Resmi Gazete’den duyuruldu.

MTV GECİKME FAİZLERİ DE ARTTI

Geçtiğimiz aylarda son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan MTV gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltilmişti. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

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İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN MERAK ETTİĞİ O LİSTE

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
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Anahtar Kelimeler:
MTV
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