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  4. En düşük emekli aylığı, asgari ücret ve memur maaşları ne kadar olacak? Daha önce de bilmişti, 3 senaryo... Özgür Erdursun rakam açıkladı: Yapay zeka da tahminde bulundu

En düşük emekli aylığı, asgari ücret ve memur maaşları ne kadar olacak? Daha önce de bilmişti, 3 senaryo... Özgür Erdursun rakam açıkladı: Yapay zeka da tahminde bulundu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.09.2024 23:51
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2025'te memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşı ne kadar olacak? Yılın bitmesine 3,5 ay kala memur, emekli ve asgari ücretliye yapılacak zamlar konuşulmaya başlandı. Daha önce de doğru tahminde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında memur, emekli ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 farklı senaryo çizen Erdursun, memur, emekli ve asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Emekli, memur ve asgari ücret maaşlarına zam oranı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi şimdiden yeni yılda yapılacak zamlara gözlerini çevirdi. Ekonomi yönetimi emekli, memur ve asgari ücret zammında beklenen enflasyon verisinin baz alınacağının sinyalini vermişti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Habertürk canlı yayınında emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce zam oranlarını bilen Erdursun, beklenen enflasyon verisi, kendi görüşü ve yapay zeka ile birlikte yeni emekli, memur ve asgari ücret için 3 farklı rakam açıkladı. İşte Erdursun'un emekli, memur ve asgari ücret açıklaması...

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IMF'NİN ÖNERİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

IMF'NİN ÖNERİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

"IMF'nin Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir önerisi var. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor...

Türkiye'nin notunu belirleyen kredi derecelendirme kuruluşları da 'En fazla hedeflenen enflasyon oranında artış yapın' diyor...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACKA?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACKA?

Yani IMF'nin önerisine göre yüzde 14'lük bir artış yapılırsa 17 bin TL olan asgari ücret 19 bin 383 olur. Hedeflenen enflasyona göre olursa 20 bin TL olur.

Benim görüşüm asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olacağını düşünüyorum.

YAPAY ZEKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ...

YAPAY ZEKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ...

Ben bunu yapay zekaya da sordum. Yapay zeka da 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı memur maaşı Özgür Erdursun
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