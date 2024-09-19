En düşük emekli aylığı, asgari ücret ve memur maaşları ne kadar olacak? Daha önce de bilmişti, 3 senaryo... Özgür Erdursun rakam açıkladı: Yapay zeka da tahminde bulundu

Emekli, memur ve asgari ücret maaşlarına zam oranı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi şimdiden yeni yılda yapılacak zamlara gözlerini çevirdi. Ekonomi yönetimi emekli, memur ve asgari ücret zammında beklenen enflasyon verisinin baz alınacağının sinyalini vermişti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Habertürk canlı yayınında emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce zam oranlarını bilen Erdursun, beklenen enflasyon verisi, kendi görüşü ve yapay zeka ile birlikte yeni emekli, memur ve asgari ücret için 3 farklı rakam açıkladı. İşte Erdursun'un emekli, memur ve asgari ücret açıklaması...