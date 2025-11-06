En düşük emekli aylığı için rakam verdi! Uzman isim milyonlar için 2026'nın zam tablosunu duyurdu

"SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 13,10; memur ve memur emeklilerine yüzde 19,57 demiştik. Yıl sonu enflasyonu yüzde 33'e biraz yaklaşırsa SSK ve Bağkur emeklilerinde yüzde 13,98'e; memur ve memur emeklilerinde memurlarda da yüzde 20,49 olur. Emekli aylıklarındaki '2024-2025'te mi emekli olayım 2026'da mı emekli olayım' sorusunda ise büyük ihtimalle emekli aylıklarındaki kayıp da yüzde 3 civarında olacak. En düşük emekli aylığı ise 19 bin 250 TL’ye çok yakın olacak. Yaklaşık olarak yüzde 13.98 civarında zam yapılır"