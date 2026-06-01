Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammına kilitlendi. Milyonlarca Temmuz maaş zammı için hesaplamaları yakından takip ederken kulislerle konuşulanlar ve beklentiler de merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan emekli, memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zamma dair değerlendirmeler geldi.

Maaş zammının netleşmesi için geriye son iki aylık enflasyon verisi kaldı. Bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisiyle beraber, maaş zammı hesaplamaları belirginleşecek. Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle ise tablo netlik kazanacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,59 Vade 0 Ay Toplam Tutar 66.430 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %1,99 Vade 0 Ay Toplam Tutar 58.801 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %4,04 Vade 0 Ay Toplam Tutar 68.661 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,49 Vade 0 Ay Toplam Tutar 65.939 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

EMEKLİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK tarafından ilan edilen resmî veriler, Nisan 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kümülatif artış rotasını kesin olarak çizmiştir. Mevcut resmî veriler, enflasyonun son 4 aylık seyir defterini ve emeklinin yasal hakkı hâline gelen güncel birikimli oranı açıkça ortaya koymaktadır:

Ay/Yıl:

01-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim):

31,53

TÜFE (Aylık % Değişim):

2,96

Ay/Yıl:

02-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim):

30,65

TÜFE (Aylık % Değişim):

4,84

Ay/Yıl:

03-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim):

30,87

TÜFE (Aylık % Değişim):

1,94

Ay/Yıl:

04-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim):

32,37

TÜFE (Aylık % Değişim):

4,18

Tabloda açıkça müşahede edildiği üzere; Ocak, Şubat ve Mart aylarının kümülatif toplamı olan %10,04’lük artışa, Nisan ayının %4,18’lik verisi eklendiğinde kümülatif enflasyon tam %14,64 seviyesine ulaşmıştır. Binaenaleyh, bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir. Ne var ki, memurlar ve memur emeklileri için aynı adil rakam maalesef söz konusu değildir"

Devamında Karakaş "Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamı şimdilik sadece %10,51 olarak kesinleşmiştir. Başka bir ifade ile memur ve emeklisi %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle memur emeklileri için son derece can yakıcı ve kabul edilemez bir boyuttadır" dedi.

Memur emeklilerinin seyyanen zam mağduriyetine işaret eden Karakaş, "Bununla birlikte, geçen toplu sözleşme döneminde tam üç kez üst üste resmî enflasyonun altında ezilmişlerdir. Şimdi de bu temmuz ayından itibaren yine TÜİK enflasyonunun bile altında kalacak yeni bir güncelleme serisi somut olarak görünmeye başlamıştır. Rakamlar ortada, matematik yalan söylemez. İstatistiklere bakıldığında, son 23 yılda memur emeklisinin maaşlarındaki iyileşmenin, diğer bütün emekli gruplarının gerisinde kaldığı net olarak müşahede edilmektedir" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini hatırlatan Karakaş, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de işaret ederek "Önümüzdeki iki ayın enflasyon beklentisi; Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edilmektedir. Bu veriler ışığında kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşında temmuz ayında %18,58 oranında bir güncelleme ihtimali doğmaktadır" dedi.

"YÜZDE 17,5'TAN AZ VE YÜZDE 19,5'TAN FAZLA OLAMAYACAĞI AŞİKAR"

TÜİK'in mayıs ve haziran aylarında yüzde 1,50'şer oranında rakamlar açıklasa dahi, sonuçta yüzde 18'i aşan (yüzde 18,10 oranında) bir güncelleme çıkacağını belirten Karakaş, "Sınır boylarındaki jeopolitik riskleri, dış iktisadi faktörleri ve TÜİK’in önceki uygulamalarından kaynaklanan öngörülerimizi harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin %17,5’tan az ve %19,5’tan fazla olamayacağı aşikârdır. Ancak mer’i toplu sözleşmeye binaen, memur ve memur emeklisinin maaş güncellemesi bu genel oranların en az %4 oranında altında gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA KULİSLERİNDE SON DURUM

Ankara kulislerindeki son duruma da değinen Karakaş, "Ankara kulislerinden esen rüzgârlar maalesef oldukça soğuktur. 2023 yılının Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca söz verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi yönetiminin katı fren tedbirleriyle bir kez daha suya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. O dönemde 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış bulunmaktadır. Şayet bu seyyanen zam vaadi zamanında ifa edilmiş olsaydı, bugün en düşük memur emeklisinin maaşı, temmuz zammı henüz eklenmeden bile 50 bin TL seviyesine yaklaşacaktı. Temmuz güncellemesiyle birlikte ise bu tutar rahatlıkla 57 bin TL’yi aşacaktı" dedi.

Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Fakat kulislerden gelen memur ve memur emeklisi için mesaj nettir: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne memur emeklisinin seyyanen zammı gündemde ne de ilave tek bir kuruş. Sadece kanunen zorunlu olan enflasyon farkı güncellemesi masadadır. Hükûmet, bu duruma gerekçe olarak enflasyonla kararlı mücadele programını öne sürmektedir. Ancak sayıları 2,5 milyonu aşan memur emeklisinin artık sabrı tükenmiştir. Memur emeklileri feryat ederek, "Vaadinizi ifa edin, dermanımız kalmadı!" demektedir. Mevcut izlenimler, ek bir iyileştirmenin ufukta görünmediğini ortaya koymaktadır. Memur sendikaları, bu gidişatı durdurabilecek yegâne çaredir"