En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi, ek ikramiye… Emekliler dikkat, ikinci 5 bin TL’ iddiası… Canlı yayında ödeneceği tarihi de açıkladı

SSK Bağkur (4A 4B) emekli maaşı zammı yüzde 5 ilave artışa rağmen Emekli Sandığı (4C) emekli maaşının altında kaldı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi ama bu da yeterli bulunmadı. Emekliye ek zam düzenlemelerinin bu hafta Meclis’ten geçerek yasalaşması beklenirken Mart ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde milyonlarca kişinin gelirine katı sağlayacak 3 aşamalı bir çalışma yapılacağı iddia edildi. İddianın sahibi ise Prof. Dr. Ersan Şen!
16 Ocak günü yapılan Kabine toplantısının ardından memur emeklilerinden 12 puan daha az zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 42.56 oranında zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise yüzde 33.3'lük artışla 10 bin liraya çekildiğini belirtmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için alınan bu karar tepki toplamış hatta gösteriler yapılmaya başlanmıştı.
Sözcü TV canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen emekli maaş zamları için dikkat çeken iddialarda bulunarak Mart ayındaki yerel seçimler öncesinde 3 aşamalı bir emekli düzenlemesi yapılacağını iddia etti.
Ersan Şen, geçtiğimiz yıl yapılana benzer olarak seçim öncesinde, Mart ayının ilk günlerinde açıklanacak bir seyyanen artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lira seviyelerine çıkarılacağını belirtti.
9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Kasım ayında çalışmayan emekliler için ödenen 5 bin TL'lik ikramiyeler, tepkilerin ardından tüm emekliler için geçerli olmuştu. Ersan Şen, aynı zamanda hükümetin yeni yılda emeklilere yönelik ikinci bir planının daha olduğunu dile getirdi.
2019 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere dağıtılan ikramiyelerin yanı sıra, bu yıl 31 Mart'tan önce yapılacak duyuru ile 5 bin liralık ek ikramiyenin dağıtılacağını belirtti.