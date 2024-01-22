En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi, ek ikramiye… Emekliler dikkat, ikinci 5 bin TL’ iddiası… Canlı yayında ödeneceği tarihi de açıkladı

16 Ocak günü yapılan Kabine toplantısının ardından memur emeklilerinden 12 puan daha az zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 42.56 oranında zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise yüzde 33.3'lük artışla 10 bin liraya çekildiğini belirtmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için alınan bu karar tepki toplamış hatta gösteriler yapılmaya başlanmıştı.