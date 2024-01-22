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En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi, ek ikramiye… Emekliler dikkat, ikinci 5 bin TL’ iddiası… Canlı yayında ödeneceği tarihi de açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
22.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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Seçim öncesinde belli olan emekli maaşı zammını SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeterli bulmayınca iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Son olarak canlı yayında milyonları heyecanlandıran bir iddiada bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, seçim öncesi en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye yükseleceğini, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 bin TL'ye çıkarılacağını söyledi. Ayrıca Cumhuriyet İkramiyesi gibi ikinci bir emekli ikramiyesi olarak 5 bin lira verileceğini kaydetti. Ödeneceği tarihi de açıkladı.

SSK Bağkur (4A 4B) emekli maaşı zammı yüzde 5 ilave artışa rağmen Emekli Sandığı (4C) emekli maaşının altında kaldı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi ama bu da yeterli bulunmadı. Emekliye ek zam düzenlemelerinin bu hafta Meclis’ten geçerek yasalaşması beklenirken Mart ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde milyonlarca kişinin gelirine katı sağlayacak 3 aşamalı bir çalışma yapılacağı iddia edildi. İddianın sahibi ise Prof. Dr. Ersan Şen!

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16 Ocak günü yapılan Kabine toplantısının ardından memur emeklilerinden 12 puan daha az zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 42.56 oranında zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise yüzde 33.3'lük artışla 10 bin liraya çekildiğini belirtmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için alınan bu karar tepki toplamış hatta gösteriler yapılmaya başlanmıştı.

“SEÇİM ÖNCESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRA OLUR”

“SEÇİM ÖNCESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRA OLUR”

Sözcü TV canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen emekli maaş zamları için dikkat çeken iddialarda bulunarak Mart ayındaki yerel seçimler öncesinde 3 aşamalı bir emekli düzenlemesi yapılacağını iddia etti.

Ersan Şen, geçtiğimiz yıl yapılana benzer olarak seçim öncesinde, Mart ayının ilk günlerinde açıklanacak bir seyyanen artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lira seviyelerine çıkarılacağını belirtti.

EMEKLİYE İKİNCİ KEZ 5 BİN TL İKRAMİYE

EMEKLİYE İKİNCİ KEZ 5 BİN TL İKRAMİYE

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Kasım ayında çalışmayan emekliler için ödenen 5 bin TL'lik ikramiyeler, tepkilerin ardından tüm emekliler için geçerli olmuştu. Ersan Şen, aynı zamanda hükümetin yeni yılda emeklilere yönelik ikinci bir planının daha olduğunu dile getirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN TL Mİ OLACAK?

BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN TL Mİ OLACAK?

2019 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere dağıtılan ikramiyelerin yanı sıra, bu yıl 31 Mart'tan önce yapılacak duyuru ile 5 bin liralık ek ikramiyenin dağıtılacağını belirtti.

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emekli zammı
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