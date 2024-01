2000 öncesi ve sonrası emeklileri Salı gününe dikkat! Emekli kök maaşı değişiyor: Hesap makineleri 'fark' için çalışacak

KÖK AYLIKLAR DEĞİŞECEK

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur en düşük kök maaş ek ödeme dahil 6.820, 84 TL idi. Bu aylık yüzde 42,6 zam ile 9.726 liraya yükselecek. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10 bin lira ödeme yapılacak. Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5.420,18 TL olan en düşük kök aylık yüzde 42,6 artışın yansıtılmasıyla 7.729 liraya çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2 bin 270 lira ilave ödemeyle her ay 10 bin lira yatırılacak.