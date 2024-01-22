2000 öncesi ve sonrası emeklileri Salı gününe dikkat! Emekli kök maaşı değişiyor: Hesap makineleri 'fark' için çalışacak

EMEKLİ TABAN MAAŞ İÇİN 2500 LİRALIK FARK

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, yasa çıktıktan sonra kök aylıklar yüzde 42,6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Daha sonra da çıkan tutar ve yapılan ödeme arasındaki fark hesaplara yatırılacak. Bu ay maaş gününde 7 bin 500 lira ödeme yapılana 2 bin 500 lira ek zam farkı verilecek.