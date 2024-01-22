SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi? Canlı yayında kendisini tutamadı: Böyle şey olur mu!

EMEKLİLER İÇİN ARA ZAM BEKLENTİSİ! SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ...

Prof. Dr. Aziz Konukman'ın emekli zammıyla ilgili sözleri şu şekilde; 'Türkiye'deki en düşük ücret artık emeklilerin aldığı maaş! Asgari ücret 17 bin TL'yi aştı. Ne olması lazım? Bu ücretin altında maaş olmaması lazım bunu devletimiz açıklıyor. Asgari ücret 17 bin TL olarak ilan ediliyor emekli maaşı ise 10 bin TL olarak açıklanıyor. Bu konu neredeyse hiç konuşulmuyor bu konu korkunç bir noktaya geldi!