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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi? Canlı yayında kendisini tutamadı: Böyle şey olur mu!

22.01.2024 08:05 | Son Güncelleme:
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Asgari ücretin 17 bin TL'ye yükseltilmesi emekli zammı için büyük bir umut ışığı olmuştu. Milyonlarca emekli Ocak ayında açıklanacak zammı bekliyordu, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak açıklandı. Duyurulan bu zam emekliyi çok memnun etmedi. Temmuz'da emekliler için ek zam gündeme gelecek mi? Seçim süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Aziz Konukman, Sözcü TV ekranlarında hem emekli zammı hem asgari ücret hem de çok konuşulan toplu iş sözleşmesi hakkında önemli ifadeler kullandı. En düşük emekli maaşının kesinlikle asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini belirten iktisatçı Konukman, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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EMEKLİLER İÇİN ARA ZAM BEKLENTİSİ! SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ...

EMEKLİLER İÇİN ARA ZAM BEKLENTİSİ! SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ...

Prof. Dr. Aziz Konukman'ın emekli zammıyla ilgili sözleri şu şekilde; 'Türkiye'deki en düşük ücret artık emeklilerin aldığı maaş! Asgari ücret 17 bin TL'yi aştı. Ne olması lazım? Bu ücretin altında maaş olmaması lazım bunu devletimiz açıklıyor. Asgari ücret 17 bin TL olarak ilan ediliyor emekli maaşı ise 10 bin TL olarak açıklanıyor. Bu konu neredeyse hiç konuşulmuyor bu konu korkunç bir noktaya geldi!

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEYDİ...'

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEYDİ...'

En düşük emekli maaşı her zaman asgari ücretin üstündeydi, şimdi neden böyle oldu? Bunun temel nedeni 2008'de yürürlüğe giren yasadır. 5510 sayılı yasa, bunu reform diye sundular fakat bu emeklilerin maaşlarını reel olarak geriletti. Prim güncellemesindeki katsayı değişti. Emekli maaşına zam yaparken enflasyon artı refah payı yapılıyordu bu kaldırıldı.

Memur emeklisini siz toplu sözleşme kapsamına alıyorsunuz ne güzel pekİ işçi emeklileri neden yok? Bu insanların geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında olmasın! İşçi emeklilerini de toplu iş sözleşmesi içerisine alınmalı muhalefetin bunları meclisin gündemine taşıması gerekiyor.

Emeklilerin durumuyla ilgili büyük bir miting düzenlenmeli, bu sene emekli yılı ilan ediliyor. O zaman emeklilerin hakkının verildiği bir sene olsun. Meclis'e de çağrı yapıyorum lütfen artık meclis kendi gündemini kendisi belirlesin.

TEMMUZ'DA EMEKLİYE ARA ZEM GELİR Mİ?

TEMMUZ'DA EMEKLİYE ARA ZEM GELİR Mİ?

Öyle şey olur mu? Temmuz'a kadar ne olacak? Ben Temmuz'a kadar neden bekliyorum, bu çözüm önerileri nedeniyle böyle oluyor. Emekli maaşı fiilen 10 bin TL, aradaki fark hazineden ödeniyor bu da yanlış. Emeklilerle vergi ödeyenleri karşı karşıya getiriyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Bağ-Kur Zam emekli ssk
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