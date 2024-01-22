SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi? Canlı yayında kendisini tutamadı: Böyle şey olur mu!

Prof. Dr. Aziz Konukman, Sözcü TV ekranlarında hem emekli zammı hem asgari ücret hem de çok konuşulan toplu iş sözleşmesi hakkında önemli ifadeler kullandı. En düşük emekli maaşının kesinlikle asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini belirten iktisatçı Konukman, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.
Prof. Dr. Aziz Konukman'ın emekli zammıyla ilgili sözleri şu şekilde; 'Türkiye'deki en düşük ücret artık emeklilerin aldığı maaş! Asgari ücret 17 bin TL'yi aştı. Ne olması lazım? Bu ücretin altında maaş olmaması lazım bunu devletimiz açıklıyor. Asgari ücret 17 bin TL olarak ilan ediliyor emekli maaşı ise 10 bin TL olarak açıklanıyor. Bu konu neredeyse hiç konuşulmuyor bu konu korkunç bir noktaya geldi!
En düşük emekli maaşı her zaman asgari ücretin üstündeydi, şimdi neden böyle oldu? Bunun temel nedeni 2008'de yürürlüğe giren yasadır. 5510 sayılı yasa, bunu reform diye sundular fakat bu emeklilerin maaşlarını reel olarak geriletti. Prim güncellemesindeki katsayı değişti. Emekli maaşına zam yaparken enflasyon artı refah payı yapılıyordu bu kaldırıldı.
Memur emeklisini siz toplu sözleşme kapsamına alıyorsunuz ne güzel pekİ işçi emeklileri neden yok? Bu insanların geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında olmasın! İşçi emeklilerini de toplu iş sözleşmesi içerisine alınmalı muhalefetin bunları meclisin gündemine taşıması gerekiyor.
Emeklilerin durumuyla ilgili büyük bir miting düzenlenmeli, bu sene emekli yılı ilan ediliyor. O zaman emeklilerin hakkının verildiği bir sene olsun. Meclis'e de çağrı yapıyorum lütfen artık meclis kendi gündemini kendisi belirlesin.
Öyle şey olur mu? Temmuz'a kadar ne olacak? Ben Temmuz'a kadar neden bekliyorum, bu çözüm önerileri nedeniyle böyle oluyor. Emekli maaşı fiilen 10 bin TL, aradaki fark hazineden ödeniyor bu da yanlış. Emeklilerle vergi ödeyenleri karşı karşıya getiriyorsunuz.