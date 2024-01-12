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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ersan Şen 'Mehmet Şimşek biliyor' diyerek isyan etti: Reis 12 bin yapacak diyorlar...

12.01.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla girilmesiyle beraber milyonlarca emekli aynı sorunun yanıtını arıyor. 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?. Prof. Dr. Ersan Şen henüz açıklanmayan maaşlar için canlı yayında isyan etti. 'Reis 12 bin TL yapacak' söylemlerini hedefine alan Şen, Bakan Mehmet Şimşek için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Asgari ücret, memur ve memur emeklileri derken artık gözler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına çevrildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise 37,55 oranında zam yapılacak. En düşük emekli maaşı için ise 10 bin 500 ile 12 bin arasında rakamlar konuşuluyor. Netleşmeyen zama Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında isyan etti. Şen'in, "Sayın Mehmet Şimşek de biliyor, bunun karşılığı yok" diyerek yaptığı yorum ise dikkat çekti.

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İşte Prof. Dr. Ersan Şen'in isyan ederek yaptığı o emekli maaşı konuşması;

Bugün ayın 11'i hala emekliye kaç lira ek zam verilecek, onu açıklamıyorlar! Ayın 20'sinde bu insanlar aylık alacak, meclis 16'sında toplanacak. Bunun kanunu çıkacak, kazanılacak bir haftanın hesabını yapıyorlar.

"REİS EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 12 BİN YAPACAK DİYE SÖYLEMLER GÖRÜYORUM"

"REİS EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 12 BİN YAPACAK DİYE SÖYLEMLER GÖRÜYORUM"

Gazeteciler üzerinden mesaj veriyorlar. Reis 12 bin TL yapacak en düşük emekli maaşını gibi söylemler görüyorum. İnsanları ince hastalıktan kurtarmak için ilaç bulmuş algısı yapılıyor. Sayın Mehmet Şimşek de biliyor, bunun karşılığı yok. Bütçede ek vergi koyacaksın, ya da borç bulacaksınız. Ya da bir yerlerden tasarruf edeceksiniz. Kamuda tasarruf olmadığı için zaten ekonomi bu halde!

"BUNUN ADI POPÜLİZM"

"BUNUN ADI POPÜLİZM"

Şimdi seçime kaldı 3 ay, musluklar daha da açılacak tasarruf hayatta yapılmaz! Bakılacak anketlere ona göre yardım miktarları belli olacak, hediyeler dağıtılacak. İşte bunun adı maalesef popülizm! Enflasyon yine artacak, emekliye verdiğin zam da eriyecek. Döngü devam edecek üzücü olan muhalefetin de hiçbir etkisinin olmayışı.

EYT VURGUSU

EYT VURGUSU

Ben o zaman söylediğimde hukukçu kimliğimle anlattım. Ya arkadaş bunların acısını çekeceğiz. EYT benzeri bir şey olacak, 2009 yılına kadar olanların önüne erken emekliliği açacaklar! Bunların hepsi külfet, kolay mı paran yok.

"ŞİMŞEK'İ İKNA ETMEK İSTİYORLAR"

"ŞİMŞEK'İ İKNA ETMEK İSTİYORLAR"

Kıt kaynaklarla Mehmet Şimşek neden 100 bin kilometre yol tüketti para bulmak için. Neden yatırımcılara günler düzenliyoruz? Sayın Şimşek'i emekli maaşları konusunda ikna etmeye çalışan bir kesim var. 

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