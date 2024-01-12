En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ersan Şen 'Mehmet Şimşek biliyor' diyerek isyan etti: Reis 12 bin yapacak diyorlar...

Asgari ücret, memur ve memur emeklileri derken artık gözler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına çevrildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise 37,55 oranında zam yapılacak. En düşük emekli maaşı için ise 10 bin 500 ile 12 bin arasında rakamlar konuşuluyor. Netleşmeyen zama Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında isyan etti. Şen'in, "Sayın Mehmet Şimşek de biliyor, bunun karşılığı yok" diyerek yaptığı yorum ise dikkat çekti.

