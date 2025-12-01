En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon çalışmalara başlıyor. Yeni ücret aralık ayının sonunda açıklanacak.

"Özellikle emekliler, hızla artan hayat pahalılığı nedeniyle enflasyon farkının ötesinde bir iyileştirme talep ediyor. Asgari ücretliler ise geçen yılın yüksek artışının ardından bu yıl nasıl bir zam geleceğini merak ediyor" diyen Erdursun, ücret artışlarında gerçeklik testini değerlendirdi.

Erdursun, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi senaryosu altında emekliler, memurlar ve asgari ücret için nasıl bir tablo ortaya çıkacağını açıkladı.