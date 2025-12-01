En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon çalışmalara başlıyor. Yeni ücret aralık ayının sonunda açıklanacak.
"Özellikle emekliler, hızla artan hayat pahalılığı nedeniyle enflasyon farkının ötesinde bir iyileştirme talep ediyor. Asgari ücretliler ise geçen yılın yüksek artışının ardından bu yıl nasıl bir zam geleceğini merak ediyor" diyen Erdursun, ücret artışlarında gerçeklik testini değerlendirdi.
Erdursun, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi senaryosu altında emekliler, memurlar ve asgari ücret için nasıl bir tablo ortaya çıkacağını açıkladı.
Hükümetin açıkladığı yüzde 31 enflasyon hedefinin, Aralık ayının düşük gerçekleşmesiyle yakalanabileceğini belirten Erdursun, SSK–Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerinin yüzde 15,57 oranında artış aldığını hatırlattı.
Yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 31 olması durumunda yılın ikinci yarısına ilişkin farklar şöyle oluşuyor:
* SSK–Bağkur emeklileri: %12–13
* Memur ve memur emeklileri: %19–20 (toplu sözleşme farkıyla) +1.000TL
Bu oranlar birleştirildiğinde: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin yıllık toplam artışı tam olarak %31’e , memur ve memur emeklilerinin ise %40’lara denk geliyor.
Erdursun, "En düşük emekli aylığı 16.881 TL. Bu aylığa %12–13 zam yapılırsa 18.900 – 19.050 TL aralığına yükselecek" dedi.
SSK–Bağkur emeklileri ek iyileştirme (seyyanen artış) talep ettiğini belirten Erdursun, hükümetin mevcut ekonomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklı olduğundan ek seyyanen artış, genel intibak, geniş kapsamlı refah payı ihtimallerinin düşük olduğunu vurguladı.
Erdursun, "Ancak memur emeklilerinin %19–20 zam alması, SSK–Bağkur emeklilerinde 6 puanlık refah payını gündeme taşıyabilir. Bu olursa en düşük emekli aylığı yaklaşık 20.250 TL seviyesine yükselebilir" dedi.
