En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam

Yıl sonu yaklaştıkça zamlar merak edilmeye başlandı. Enflasyon verileri ve buna bağlı olarak yapılacak maaş artışları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve emekli maaşı zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cansu Akalp

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon çalışmalara başlıyor. Yeni ücret aralık ayının sonunda açıklanacak.
"Özellikle emekliler, hızla artan hayat pahalılığı nedeniyle enflasyon farkının ötesinde bir iyileştirme talep ediyor. Asgari ücretliler ise geçen yılın yüksek artışının ardından bu yıl nasıl bir zam geleceğini merak ediyor" diyen Erdursun, ücret artışlarında gerçeklik testini değerlendirdi.

Erdursun, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi senaryosu altında emekliler, memurlar ve asgari ücret için nasıl bir tablo ortaya çıkacağını açıkladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam G1

Hükümetin açıkladığı yüzde 31 enflasyon hedefinin, Aralık ayının düşük gerçekleşme­siyle yakalanabileceğini belirten Erdursun, SSK–Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 16,67, memur ve memur emek­lilerinin yüzde 15,57 oranında artış aldığını hatırlattı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam G2

Yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 31 olması durumunda yılın ikinci yarısına ilişkin farklar şöyle oluşuyor:

* SSK–Bağkur emeklileri: %12–13

* Memur ve memur emek­lileri: %19–20 (toplu sözleş­me farkıyla) +1.000TL

Bu oranlar birleştirildiğin­de: SSK ve Bağ-Kur Emekli­lerinin yıllık toplam artı­şı tam olarak %31’e , memur ve memur emeklilerinin ise %40’lara denk geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam G3

Erdursun, "En düşük emekli aylığı 16.881 TL. Bu aylığa %12–13 zam ya­pılırsa 18.900 – 19.050 TL aralı­ğına yükselecek" dedi.

SEYYANEN ZAM BEKLENİYOR

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam G4

SSK–Bağkur emeklileri ek iyileştirme (seyyanen artış) talep ettiğini belirten Erdursun, hükümetin mevcut eko­nomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklı olduğun­dan ek seyyanen artış, genel intibak, geniş kapsamlı refah payı ihtimallerinin düşük olduğunu vurguladı.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan net rakam G5

Erdursun, "Ancak memur emekli­lerinin %19–20 zam alma­sı, SSK–Bağkur emeklile­rinde 6 puanlık refah payı­nı gündeme taşıyabilir. Bu olursa en düşük emekli ay­lığı yaklaşık 20.250 TL se­viyesine yükselebilir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Memur emekli Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
