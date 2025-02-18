En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka 1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu

Ev almak isteyen çok sayıda vatandaş konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. TCMB'nin faiz indirimleri sonrası gözler konut kredisine çevrilirken faiz oranlarında da hareketlilik yaşanıyor. Konut kredisi faizlerinde sınırlı da olsa bir düşüş görülürken özellikle 1 milyon TL konut kredisinin faiz oranı ve aylık taksidi merak ediliyor. İşte konut kredisi faiz oranları 2025 ile ilgili son durum...

5 YIL VADELİ KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI

Bankalar tarafından sunulan oranlara bakıldığında, 5 yıl (60 ay) vadede öne çıkan en düşük oranlar şu şekilde listeleniyor:

Kuveyt Türk: Yüzde 2,75 (Kâr payı oranı)

Albaraka: Yüzde 2,79 (Kâr payı oranı)

QNB: Yüzde 2,84

Akbank: Yüzde 2,85

İş Bankası: Yüzde 2,85

60 AY VADELİ 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Son oranlara göre 60 ay vadeli (5 yıl) yüzde 2,75 oran ile en uygun geri ödeme tablosu şu şekilde oldu:

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,75

Tutar: 1 milyon TL

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 34 bin 220 TL

Toplam ödeme: 2 milyon 76 bin TL

120 AY VADELİ 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Son oranlara göre 120 ay vadeli (10 yıl) yüzde 2,75 oran ile en uygun geri ödeme tablosu şu şekilde oldu:

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,75

Tutar: 1 milyon TL

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 28 bin 603 TL

Toplam ödeme: 3 milyon 455 bin TL