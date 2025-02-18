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En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka 1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
18.02.2025 11:29
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Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisi faizlerinde en düşük oran ne? Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faizlerini araştırırken kredilerde dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Son olarak kredide en düşük faiz olarak yüzde 2.75 oranı görüldü. Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödemesi, aylık taksidi ve toplam ödemesi ne kadar oldu? İşte son durum...

Ev almak isteyen çok sayıda vatandaş konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. TCMB'nin faiz indirimleri sonrası gözler konut kredisine çevrilirken faiz oranlarında da hareketlilik yaşanıyor. Konut kredisi faizlerinde sınırlı da olsa bir düşüş görülürken özellikle 1 milyon TL konut kredisinin faiz oranı ve aylık taksidi merak ediliyor. İşte konut kredisi faiz oranları 2025 ile ilgili son durum...

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5 YIL VADELİ KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI

Bankalar tarafından sunulan oranlara bakıldığında, 5 yıl (60 ay) vadede öne çıkan en düşük oranlar şu şekilde listeleniyor:

Kuveyt Türk: Yüzde 2,75 (Kâr payı oranı)
Albaraka: Yüzde 2,79 (Kâr payı oranı)
QNB: Yüzde 2,84
Akbank: Yüzde 2,85
İş Bankası: Yüzde 2,85

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60 AY VADELİ 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Son oranlara göre 60 ay vadeli (5 yıl) yüzde 2,75 oran ile en uygun geri ödeme tablosu şu şekilde oldu:

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,75
Tutar: 1 milyon TL
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 34 bin 220 TL
Toplam ödeme: 2 milyon 76 bin TL

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120 AY VADELİ 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Son oranlara göre 120 ay vadeli (10 yıl) yüzde 2,75 oran ile en uygun geri ödeme tablosu şu şekilde oldu:

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,75
Tutar: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
Aylık taksit: 28 bin 603 TL
Toplam ödeme: 3 milyon 455 bin TL

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BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VE AYLIK ÖDEMESİ

Öte yandan diğer bankaların sunduğu 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin faiz oranları ve aylık taksitleri şu şekilde oldu:

AKBANK

AKBANK

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Vade: 120 ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Taksit: 29 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 569 bin 287 TL

GARANTİ

GARANTİ

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Vade: 120 ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,88

Aylık Taksit: 29 bin 786 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 606 bin 293 TL

VAKIF KATILIM

VAKIF KATILIM

Finansman Tutarı: 1 milyon TL

Vade: 120 ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28 bin 966 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 490 bin 828 TL

ALBARAKA

ALBARAKA

Finansman Tutarı: 1 milyon TL

Vade: 120 ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28 bin 966 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 503 bin 688 TL

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi faiz kredi faiz oranı
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