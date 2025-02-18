En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka 1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu

Ev almak isteyen çok sayıda vatandaş konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. TCMB'nin faiz indirimleri sonrası gözler konut kredisine çevrilirken faiz oranlarında da hareketlilik yaşanıyor. Konut kredisi faizlerinde sınırlı da olsa bir düşüş görülürken özellikle 1 milyon TL konut kredisinin faiz oranı ve aylık taksidi merak ediliyor. İşte konut kredisi faiz oranları 2025 ile ilgili son durum...
Bankalar tarafından sunulan oranlara bakıldığında, 5 yıl (60 ay) vadede öne çıkan en düşük oranlar şu şekilde listeleniyor:
Kuveyt Türk: Yüzde 2,75 (Kâr payı oranı)
Albaraka: Yüzde 2,79 (Kâr payı oranı)
QNB: Yüzde 2,84
Akbank: Yüzde 2,85
İş Bankası: Yüzde 2,85
Son oranlara göre 60 ay vadeli (5 yıl) yüzde 2,75 oran ile en uygun geri ödeme tablosu şu şekilde oldu:
Kuveyt Türk Konut Finansmanı
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,75
Tutar: 1 milyon TL
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 34 bin 220 TL
Toplam ödeme: 2 milyon 76 bin TL
Son oranlara göre 120 ay vadeli (10 yıl) yüzde 2,75 oran ile en uygun geri ödeme tablosu şu şekilde oldu:
Kuveyt Türk Konut Finansmanı
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,75
Tutar: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
Aylık taksit: 28 bin 603 TL
Toplam ödeme: 3 milyon 455 bin TL
Öte yandan diğer bankaların sunduğu 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin faiz oranları ve aylık taksitleri şu şekilde oldu:
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 29 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 569 bin 287 TL
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,88
Aylık Taksit: 29 bin 786 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 606 bin 293 TL
Finansman Tutarı: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 28 bin 966 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 490 bin 828 TL
Finansman Tutarı: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 28 bin 966 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 503 bin 688 TL
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