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En düşük maaş 29 bin 300 TL oldu! Yüzde 100 zammın ardından işçiler belediye başkanını ayakta alkışladılar!

01.03.2024 10:44
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Şehitkamil Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çalışanların maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı. Zam kararını memnuniyetle karşılayan işçiler belediye başkanını uzun süre ayakta alkışladı.

Şehitkamil Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “2023 Ocak ayında aldığımız maaşlara yüzde 100 zam yapılarak en düşük 2 çocuklu çalışanın maaşı 29 bin 300 TL oldu. İkramiye ve bayram destekleriyle birlikte aylık ortalama 32 bin 800 TL oldu” dedi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Toplu iş sözleşmesi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde imzalandı. Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve Şehitkamil Belediyesi çalışanları katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşandı. Şehitkamil Belediyesi personelleri, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nu uzun süre ayakta alkışladı.

“Allah hepinizden razı olsun” diyerek konuşmasına başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Biz, vatandaşımızın huzuruna gittiğimizde istediğimiz bir şey var. Yalnızca bu cümleyi duymak, 'Allah sizden razı olsun'. Bizim bir başımıza bu işi yapma imkânımız yok. Bu büyük ailenin ferdi olarak her kademedeki görev yapan arkadaşlarımızın sayesinde bu duayı alıyoruz. Allah’a şükür göreve geldiğimiz andan itibaren söylediğiniz şu cümleyi yeniden tekrarlamak istiyorum. Evet, hepimiz çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin rızkını kazanmak için bir yerlerde çalışıyoruz" dedi.

Fadıloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Allah ne kısmet ettiyse evimize onu götürüyoruz ama belediyecilik öyle bir şey ki hem parasını kazanıp hem de duasını aldığımız bir yer olduğu için ayrıcalıklı bir yer olarak görüyoruz ve bunu hayatımızda da yaşayarak görüyoruz. Buranın bereketini ben şahsen kendi bütçemde hissediyorum. Arkadaşlar sizin de aynı minvalde hareket ettiğinizi görüyorum. Bu görev yapmış olduğumuz süre içerisinde eğer iz bırakacak işler yapabilirsek ne mutlu bizlere. Esas dava bu. Bunun üzerinden hareket edersek, biz doğruyu buluruz arkadaşlar. 2023 Ocak ayında aldığımız maaşlara yüzde 100 zam yaparak en düşük 2 çocuklu çalışanın maaşı 29 bin 300 TL oldu. İkramiye ve bayram destekleriyle birlikte aylık ortalama 32 bin 800 TL oldu. Normalde toplu iş sözleşmeleri 1 yıllıktır. Yıldan yıla olur. Şimdiden biz, bu sözleşmeye ek bir madde koyduk. 7. ayda direkt, doğrudan yüzde 12 buçuk zam uygulayacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun."

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Programda konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver de şunları kaydetti:

“Ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde mihenk taşlarından biri olan değerli Gazi şehre ve ilçemize hizmet veren siz kıymetli üyelerimiz, sizler bu memleketin asıl gizli kahramanlarısınız. Kar yağında sokakta sizler varsınız, sokaklarımızı siz tertemiz edersiniz, parklarımızı siz güzelleştirirsiniz. Afetlerde günlerce, uyumadan gerekirse canınızı tehlikeye atarak, cansiperane bir şekilde vatandaşlarımıza siz umut olursunuz.

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Zam maaş şehitkamil belediyesi
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