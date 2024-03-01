En düşük maaş 29 bin 300 TL oldu! Yüzde 100 zammın ardından işçiler belediye başkanını ayakta alkışladılar!

Fadıloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Allah ne kısmet ettiyse evimize onu götürüyoruz ama belediyecilik öyle bir şey ki hem parasını kazanıp hem de duasını aldığımız bir yer olduğu için ayrıcalıklı bir yer olarak görüyoruz ve bunu hayatımızda da yaşayarak görüyoruz. Buranın bereketini ben şahsen kendi bütçemde hissediyorum. Arkadaşlar sizin de aynı minvalde hareket ettiğinizi görüyorum. Bu görev yapmış olduğumuz süre içerisinde eğer iz bırakacak işler yapabilirsek ne mutlu bizlere. Esas dava bu. Bunun üzerinden hareket edersek, biz doğruyu buluruz arkadaşlar. 2023 Ocak ayında aldığımız maaşlara yüzde 100 zam yaparak en düşük 2 çocuklu çalışanın maaşı 29 bin 300 TL oldu. İkramiye ve bayram destekleriyle birlikte aylık ortalama 32 bin 800 TL oldu. Normalde toplu iş sözleşmeleri 1 yıllıktır. Yıldan yıla olur. Şimdiden biz, bu sözleşmeye ek bir madde koyduk. 7. ayda direkt, doğrudan yüzde 12 buçuk zam uygulayacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun."