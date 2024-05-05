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Enflasyon 17 ayın zirvesinde, milyonlar ara zam bekliyor! Uzman isim sinyalleri değerlendirdi: "Masadaki diğer ihtimal..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 11:18
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Milyonlarca çalışan 'Asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. TÜİK'in açıkladığı nisan ayı verilerinde enflasyon 17 ayın zirvesini gördü. Enflasyriondaki yükselişin ardından asgari ücrete ara zam beklentileri arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı temmuzda ara zamma kapıları kapattı ama ekonomi yönetiminin sinyalleri ne diyor? Yeni bir formül bulunabilir mi?

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69,80 arttı. Enflasyon yıllık bazda 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hükümetten ara zam olmayacağına dair açıklamalar gelse de enflasyonda zirvenin görülmesinin ardından çalışanların da asgari ücrete ara zam beklentisi arttı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ekonomi yönetiminden gelen sinyalleri değerlendirdi. Düşük ihtimal de olsa masadaki diğer formülü açıkladı.

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Eryılmaz katıldığı Sözcü TV yayınında şu ifadeleri kullandı: 

"Asgari ücretli dar gelirli kesim çok arttı. Önümüzdeki ay yıllık enflasyonda kabaca yüzde 75 görülecek."

"Ekonomi yönetiminin sözel iletişiminde çok net anladığım bir asgari ücret zammı beklemiyorum. En büyük gerekçem şu, seçim olmasına rağmen emekli tarafına ciddi bir düzenleme, revizyon gelmedi."

"Seçim geride kaldığına göre bundan sonraki süreçte asgari ücret tarafında düzenleme yapılmayabilir."

"Emekli ve memurlara bir düzenleme yapılacaktır ama beklentilerin çok ötesine geçen sosyal refah payını da içeren bir süreç olmayabilir. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme artı enflasyon farkını geçmiş enflasyona göre mi yoksa beklenen enflasyona göre mi olacak? Beklenen enflasyon devreye girecektir."

"Asgari ücret zammı olmazsa memur ve memur emeklilerine beklenen enflasyona göre zam yapılabilir. Neden beklenen enflasyon? Enflasyonun düşeceği için geçmiş enflasyona göre değil de beklenen enflasyona göre yaptığınızda daha düşük yapmış oluyorsunuz."

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