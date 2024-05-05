Enflasyon 17 ayın zirvesinde, milyonlar ara zam bekliyor! Uzman isim sinyalleri değerlendirdi: "Masadaki diğer ihtimal..."

"Emekli ve memurlara bir düzenleme yapılacaktır ama beklentilerin çok ötesine geçen sosyal refah payını da içeren bir süreç olmayabilir. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme artı enflasyon farkını geçmiş enflasyona göre mi yoksa beklenen enflasyona göre mi olacak? Beklenen enflasyon devreye girecektir."