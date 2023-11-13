Erdoğan’dan emekliye mesaj: ‘Çok yakında uygulayacağız’ dedi: Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nin ardından Türkiye’ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Emeklilere yapılacak zamla ilgili bir açıklamanız olur mu?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız. Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz" dedi.

Sürekli olarak "Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz." dediklerini ve sözlerini tuttuklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Bu sözlerin ardından emekli maaşı hak sahibi yaklaşık 17 milyona yakın kişi gözünü Ocak zammına çevirdi. Emekli zammı düzenlemesi için son 2 aya girilirken, ‘En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusunun yanıtı içinse ipuçları gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36’ya yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI’NDAN ZAMDA KRİTİK İPUCU

Ocak zammı için ipuçları arayan milyonlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile bir kez daha hesap yapma peşine düştü. Ankette ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

• 6 aylık enflasyon oranı yüzde 40,27

• Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,27

• 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,33

• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15

• 6 aylık memur zammı yüzde 52,17

EMEKLİYE ZAMDA İKİ FORMÜL

Yeni Asır’dan Hazal Ateş’in haberine göre, hem kök aylıkları artıracak hem de 7500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masaya yatırıldı. Birinci formülle Temmuz ayında olduğu gibi refah payı ile oransal bir artışla enflasyonla birlikte emeklilere ilave zam yapılmış olacak. İkinci formüle göre kök aylıklara yapılacak seyyanen artış yapılacak. İşte emekliye zam düzenlemesinde merak edilen soruların yanıtları ise şöyle:



