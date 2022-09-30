Erdoğan duyurmuştu, milyonların beklediği tarih geldi çattı! EYT, KYK, yemek yardımı, elektrik ve doğal gaz desteği mesaisi başlıyor

Meclis’in açılmasıyla birlikte vatandaşları ilgilendiren çok önemli kararların alınması bekleniyor. Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik düzenlemelerin TBMM'den geçmesini bekliyor. Asgari ücret zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) durumuna, borç yapılandırmasından, çalışanlara verilecek yemek yardımı gibi birçok düzenleme var. İşte haberin ayrıntıları...

Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifinin yarından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

5.5 MİLYON VATANDAŞ İCRA TAKİBİNDEN KURTULMUŞ OLACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış iki bin lira ve altındaki alacaklar, gider gösterilerek vergiden düşürülecek ve tasfiye edilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da düzenlemeye dahil olacak. Böylece yaklaşık 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulmuş olacak.

KYK KREDİ BORÇLARINA DÜZENLEME Torba teklifte KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkının silinmesi olacak. Buna göre, sadece alınan kredi tutarı geri ödenecek. Düzenlemeden 3 milyon genç yararlanacak.

ÇALIŞAN VE İŞVERENE DESTEK İşverenlere verilecek yeni yeni destekler de torba teklifte yer alacak. Çalışana verilen elektrik ve doğal gaz desteğinin bin liraya kadar olan kısmı vergiden ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli sayılacak.