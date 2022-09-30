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Erdoğan duyurmuştu, milyonların beklediği tarih geldi çattı! EYT, KYK, yemek yardımı, elektrik ve doğal gaz desteği mesaisi başlıyor

30.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM 3 aylık aranın ardından 1 Ekim'de açılıyor. Yeni yasama yılıyla birlikte TBMM Başkanlığına birçok yasa teklifi sunulacak. Bu teklifler arasında milyonları ilgilendiren, KYK borçlarının faizlerinin silinmesi, 2 bin TL altındaki icra aşamasındaki borçlarının silinmesi, elektrik ve doğal gaz desteği, çalışanlara nakdi verilecek yemek yardımının vergiden muaf tutulması gibi birçok ekonomik düzenlemenin bu tarihten sonra olması bekleniyor. İşte düzenlemeyle ilgili detaylar...

Meclis’in açılmasıyla birlikte vatandaşları ilgilendiren çok önemli kararların alınması bekleniyor. Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik düzenlemelerin TBMM'den geçmesini bekliyor. Asgari ücret zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) durumuna, borç yapılandırmasından, çalışanlara verilecek yemek yardımı gibi birçok düzenleme var. İşte haberin ayrıntıları...

Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifinin yarından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

5.5 MİLYON VATANDAŞ İCRA TAKİBİNDEN KURTULMUŞ OLACAK

5.5 MİLYON VATANDAŞ İCRA TAKİBİNDEN KURTULMUŞ OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış iki bin lira ve altındaki alacaklar, gider gösterilerek vergiden düşürülecek ve tasfiye edilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da düzenlemeye dahil olacak. Böylece yaklaşık 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulmuş olacak.

KYK KREDİ BORÇLARINA DÜZENLEME

KYK KREDİ BORÇLARINA DÜZENLEME
Torba teklifte KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkının silinmesi olacak. Buna göre, sadece alınan kredi tutarı geri ödenecek. Düzenlemeden 3 milyon genç yararlanacak.

ÇALIŞAN VE İŞVERENE DESTEK

ÇALIŞAN VE İŞVERENE DESTEK
İşverenlere verilecek yeni yeni destekler de torba teklifte yer alacak. Çalışana verilen elektrik ve doğal gaz desteğinin bin liraya kadar olan kısmı vergiden ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli sayılacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı.
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Anahtar Kelimeler:
borç EYT meclis tbmm
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