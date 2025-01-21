Erken emekli olmak için kesin çözüm! Bu 10 şarttan 1'ini yerine getiren şimdi çalışmayı bırakabilir

Ekonomi gazetecesi Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki köşe yazısına göre, geçmişe dönük ya da ileriye dönük toplu bir şekilde prim ödemesi yapılamıyor ancak 'borçlanma' ile primlerinizi satın alabilirsiniz.

Erdem, "Ancak bazı istisnalar var ki toplu ödeyerek yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olabiliyorsunuz" diyerek borçlanmanın detaylarını anlattı.