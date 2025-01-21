Erken emekli olmak için kesin çözüm! Bu 10 şarttan 1'ini yerine getiren şimdi çalışmayı bırakabilir

Yaş şartını yerine getirmeden emekli olabilirsiniz. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar EYT'li sayılabiliyor. Belirli bir primi tamamlayarak erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıl sigortalı olunması gerekiyor.
Bu tarihten sonra sigortalı olanların ise belli bir prim sayısı ödemesi ve yaş doldurması gerekiyor. Prim ödemeleri için ise bir kurum da çalışılması gerekiyor; böyleyece primleriniz SSK ödemesi olarak işveren tarafından ödeniyor. Herhangi bir kurumda çalışmaz ve kendi priminizi ödemek isterseniz Bağ-Kur'lu olabilirsiniz. 4C'liler yani memurlar ise ihtiyaç duydukları prim için devlette yaptıkları görev süresini tamamlıyor.
Ekonomi gazetecesi Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki köşe yazısına göre, geçmişe dönük ya da ileriye dönük toplu bir şekilde prim ödemesi yapılamıyor ancak 'borçlanma' ile primlerinizi satın alabilirsiniz.
Erdem, "Ancak bazı istisnalar var ki toplu ödeyerek yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olabiliyorsunuz" diyerek borçlanmanın detaylarını anlattı.
Prim satın almak ise, belli şartlara uyulması durumunda emeklilik için gereken sayıyı tamamlamanız anlamına geliyor. Özellikler erkekle askerlik borçlanması yaparken kadınlar ise doğum borçlanmasını kullanıyor.
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi'ne göre, bu iki haktan daha fazla imkan sunuluyor. Peki, borçlanma yöntemi ile prim gününüzü satın alabileceğiniz haklarınız neler?
1) Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor.
2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
3) Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.
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