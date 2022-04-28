FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erken emeklilikte 'meslek' avantajı: Her yıl için fazladan 60 gün prim sayısı

Erken emeklilikte 'meslek' avantajı: Her yıl için fazladan 60 gün prim sayısı

28.04.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken emekli olmak milyonlarca kişinin hayali ve bunun birçok yolu var. Askerlik, doğum borçlanması, malullük gibi durumların yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) belirlediği bazı mesleklerde çalışan kişilerin de 3 yıl daha erken emekli olması söz konusu. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte o çok merak edilen konu hakkında merak edilen tüm soruların cevapları…

Milyonlarca çalışan erken emekli olmanın formüllerini arıyor. Yasalara göre bir çalışanın emeklilik hakkı kazanabilmesi için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkânı sunuyor. Fakat bu durumların dışında bazı meslek gruplarında çalışanlar için de ayrıcalık bulunuyor.

FAZLA PRİM GÜNÜ EMEKLİLİK YAŞINI DÜŞÜRÜYOR

Kanunla tanımlanan bazı iş ve ya işyerlerinde çalışanların erken emekli olmasını sağlayan haklardan birisi de fiili hizmet zammı. Belirlenen bu iş ve işyerlerinde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerine çalıştıkları her yıl için ilave gün ekleniyor. Örneğin Kurşun ve Arsenik işlerinde çalışanlar için ilave olarak yılda 60 gün ek hizmet süresi ekleniyor. Yani bu işte çalışan birisinin hizmeti 1 yıl için 360 değil 420 prim günü olarak hesaplanıyor.
Fiili hizmet zammına eklenen bu süreler emeklilik yaşından ve emekli olunacak süreden de düşmektedir. Örneğin cam fabrikasında çalışan işçi için fiili hizmet zammı süresi her yıl için 90 gündür. Diyelim ki bu işçi cam fabrikasında 3 yıl çalıştı. Bu durumda emeklilik yaşından 3x90=270 gün indirim yapılıyor.

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
Yukarıda belirtilen gün sayısı kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeniz için belirtilen iş ve işyerlerinde fiili olarak çalışmanız gerekiyor. Fiili olarak çalışma olmamasına rağmen çalışanın bu kapsamda bildirilmesi ve SGK tarafından tespit edilmesi halinde yararlanılan fiili hizmet zammı iptal edilecektir.

FİİLİ HİZMETTEN KİMLER YARARLANIR?

FİİLİ HİZMETTEN KİMLER YARARLANIR?
Çalışılan işe göre yapılacak fiili hizmet süresi indirimi farklılık göstermektedir. Buna göre işkollarına göre çalışılan her yıl için uygulanacak hizmet zammı şöyle: Sağlık sektöründe çalışanlar: 60 gün Cam fabrikası ve atölyelerinde çalışanlar: 60 gün Cıva üretimi işyerlerinde çalışanlar: 90 gün Çimento fabrikalarında çalışanlar: 60 gün Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar: 60 gün Alüminyum fabrikalarında çalışanlar: 60 gün Demir çelik fabrikalarında çalışanlar: 90 gün
Döküm fabrikalarında çalışanlar: 60 gün Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar: 90 gün Yeraltı işlerinde çalışanlar: 180 gün Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar: 90 gün Su altında ve ya su altında basınçlı hava işinde çalışanlar: 20-35 metreye ya da 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işler için: 60 gün, 35-40 metreye ya da 3,5/4cm2 basınçta yapılan işler ve dalgıçlık işleri için: 60 gün
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

En düşük emekli maaşı değişiyor!

En düşük emekli maaşı değişiyor!

7 bin 500 TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor!

7 bin 500 TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.