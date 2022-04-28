Erken emeklilikte 'meslek' avantajı: Her yıl için fazladan 60 gün prim sayısı

Milyonlarca çalışan erken emekli olmanın formüllerini arıyor. Yasalara göre bir çalışanın emeklilik hakkı kazanabilmesi için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkânı sunuyor. Fakat bu durumların dışında bazı meslek gruplarında çalışanlar için de ayrıcalık bulunuyor.

FAZLA PRİM GÜNÜ EMEKLİLİK YAŞINI DÜŞÜRÜYOR

Kanunla tanımlanan bazı iş ve ya işyerlerinde çalışanların erken emekli olmasını sağlayan haklardan birisi de fiili hizmet zammı. Belirlenen bu iş ve işyerlerinde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerine çalıştıkları her yıl için ilave gün ekleniyor. Örneğin Kurşun ve Arsenik işlerinde çalışanlar için ilave olarak yılda 60 gün ek hizmet süresi ekleniyor. Yani bu işte çalışan birisinin hizmeti 1 yıl için 360 değil 420 prim günü olarak hesaplanıyor.

Fiili hizmet zammına eklenen bu süreler emeklilik yaşından ve emekli olunacak süreden de düşmektedir. Örneğin cam fabrikasında çalışan işçi için fiili hizmet zammı süresi her yıl için 90 gündür. Diyelim ki bu işçi cam fabrikasında 3 yıl çalıştı. Bu durumda emeklilik yaşından 3x90=270 gün indirim yapılıyor.

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR? Yukarıda belirtilen gün sayısı kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeniz için belirtilen iş ve işyerlerinde fiili olarak çalışmanız gerekiyor. Fiili olarak çalışma olmamasına rağmen çalışanın bu kapsamda bildirilmesi ve SGK tarafından tespit edilmesi halinde yararlanılan fiili hizmet zammı iptal edilecektir.

FİİLİ HİZMETTEN KİMLER YARARLANIR? Çalışılan işe göre yapılacak fiili hizmet süresi indirimi farklılık göstermektedir. Buna göre işkollarına göre çalışılan her yıl için uygulanacak hizmet zammı şöyle: Sağlık sektöründe çalışanlar: 60 gün Cam fabrikası ve atölyelerinde çalışanlar: 60 gün Cıva üretimi işyerlerinde çalışanlar: 90 gün Çimento fabrikalarında çalışanlar: 60 gün Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar: 60 gün Alüminyum fabrikalarında çalışanlar: 60 gün Demir çelik fabrikalarında çalışanlar: 90 gün