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'Eskiden yüzüne bakılmazdı, şimdi etten pahalı' Faydaları fark edilince fiyatı eti bile solladı! Gören geri dönüyor 'Daha da artacak'

06.01.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, sakatatın kilo fiyatının, etin kilo fiyatını geçtiğini belirterek, “1 kilo kuzu ciğer, 1 kilo kuzu etin fiyatını geçti. Eskiden yüzüne bakılmazdı sakatatın, şimdilerde etten pahalı" dedi.

Kırmızı et fiyatındaki artış sonrası sakatatın fiyatında da ciddi oranda artış yaşandı. Fiyatı yüksek bulan bazı vatandaşların almaktan vazgeçtiği sakatatın fiyatının daha da artacağı belirtildi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, etin fiyatının 1 hafta içinde yükseldiğini, Et ve Süt Kurumu'nun müdahalesiyle artışın durdurulduğunu söyledi. Canlı hayvan ithalatıyla fiyat artışının önüne geçildiğini belirten Yardımcı, kasapların satışının da düştüğünü, spekülatörlerin piyasaya zarar verdiğini kaydetti.

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SAKATAT FİYATLARI ETİ SOLLADI

Et ve canlı hayvan ithalatına kasapların karşı çıktığını da belirten Yardımcı, “Aile işletmeleri genişletilmeli. Avrupa neden bize ucuza et veriyor? Eskiden savaş silahla oluyordu şimdi ekonomiyle. Besiciler bitiriliyor bu şekilde" dedi.

‘ARZ- TALEP DENGESİ DE BOZULDUĞU İÇİN FİYATLAR ARTTI’

‘ARZ- TALEP DENGESİ DE BOZULDUĞU İÇİN FİYATLAR ARTTI’

Sakatatın özellikle kış mevsiminde ilgi gördüğünü, vatandaşın daha çok işkembe, kelle, ciğer satın aldığını belirten Yardımcı, “Kesimin çok olduğu önceki yıllarda sakatat bu kadar pahalı değildi. Bu aralar kesimler de durdu. Arz- talep dengesi de bozulduğu için fiyatlar arttı. Ciğer şu anda etle yarışıyor. Kuzu ciğeri, kuzu etinden pahalı. 330-350 lira arası dana ciğeri, 450-500 lira civarı kuzu ciğeri. 1 kilo kıyma 400, 1 kilo kuşbaşı 440 lira. Kuzu eti 370 lira" dedi.

Önceleri sakatatın yüzüne bakılmadığını, son yıllarda sağlığa faydalarının vatandaş tarafından fark edilmesiyle ilginin arttığını da anlatan Osman Yardımcı, “Eskiden yüzüne bakılmaz, kullanılmazdı. İşkembenin kilosu 10 lira, karaciğerin 30 liraydı. Bugün 1 kilo işkembe 130 lira. Şimdilerde etten pahalı oldu" diye konuştu.

Kent merkezinde 45 yıldır sakatat satışı yapan esnaf Ali Kıraç, fiyatların artması nedeniyle vatandaşın daha az sakatat aldığını, sonuçta alışveriş yapmaktan vazgeçmediğini belirtti.

3 MÜŞTERİDEN BİRİ FİYATI GÖRÜNCE ALIŞVERİŞ YAPMIYOR

3 MÜŞTERİDEN BİRİ FİYATI GÖRÜNCE ALIŞVERİŞ YAPMIYOR

Kıraç, “Talep fazla ama kesim az olunca piyasa bu hale geliyor. Bizde fiyatlar hesaplı. Karaciğer 380, dil 400, yürek 170, işkembe 100 lira. 3'te 1 müşterimiz fiyatı görünce geri dönüyor. Fiyatlar daha artacak. Haftalık değişiyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
et fiyatları sakatat
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