Esnaf anlaştı, fiyatlar yarı yarıya indi! Sıranın sonu görünmedi! 550 yerine 365 lira...

Yaklaşık 10 dakika kuyrukta beklediğini belirten vatandaşlar, "Burada et hem kaliteli hem de ucuz, çünkü başka yerde 500-550 lira olan kıyma burada 400 lira. Uygun olduğu için kuyrukta bekliyoruz. Ramazan alışverişi için buradayız" şeklinde konuştu.