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  4. Esnafa 5 yıl erken emeklilik! Düzenleme yolda, prim indirimi ile... Yararlanacakların kapsamını açıkladı

Esnafa 5 yıl erken emeklilik! Düzenleme yolda, prim indirimi ile... Yararlanacakların kapsamını açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.03.2025 11:01
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2008 yılında tüm kurumlar SGK'nın çatısı altında birleştirilmesine rağmen bu kurumlar arasındaki bütünlük sağlanamadı. Özellikle, prim şartları arasındaki farklılıkların giderilmesini bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları merak ediyor. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, prim indirimi için önemli bir açıklamada bulundu ve konunun yeniden gündeme geldiğini ifade etti. İşte detaylar...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çatısının altında birleştirilmişti. Ancak kurumlar tek bir çatı altında toplanırken özellikle prim şartlarındaki farklılıklar sorun oluşturuyordu. Bu farkın sonlanması için Bağ-Kur'lular için prim indirimi gündeme geldi.

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Emekli olmak için kurumlara göre prim şartları şu şekilde:

Emekli olmak için kurumlara göre prim şartları şu şekilde:

SSK'da 1999 öncesi için prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken bu tarihten sonra 7 bin güne 2008'den sonra ise kadın erkek tüm çalışanlarda 7.200 güne çıkıyor.

Emekli Sandığı'nda ise kadınlar 7.200 gün (20 yıl) erkekler ise 9 bin gün (25 yıl) prim ödüyor.

Bağ-Kur'lular için ise prim şartları 1999 öncesinde kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9 bin gün, sonrasında ise hem kadın hem erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor.

5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Bağ-Kur'lular için yapılacak olan yeni düzenlemenin detaylarını Faruk Erdem paylaştı. Erdem, ilk önce 1 milyon 10 kişi ve altında işçi çalıştıran küçük esnaf ve çiftçinin 9 bin olan prim gününün 7 bin 200 olarak düzenleneceğini ifade etti, böylece küçük esnaf ve çiftçi 5 yıl erken olabilecek. Erdem, kapsamın düzenleme hazırlandıktan sonra belli olacağının altını çizdi.

İhya ile ilgili detayları da paylaşan Erdem, "Daha önce Bağ-Kur'lu olarak çalışmış ancak borcunu ödemediği için primleri dondurulmuş ve borcu silinmiş olanlar eğer eksik günleri varsa ihya yolu ile bu dondurulan primleri satın alabilecek" sözlerini kullandı.

YAŞINIZI TAMAMLAMANIZ GEREKİYOR

YAŞINIZI TAMAMLAMANIZ GEREKİYOR

Yaş şartı ise ortadan kalkmıyor. Priminiz dolsa bile yaşınızı doldurmayı beklemeniz gerekiyor. Erdem, 1 Mayıs 2008 tarihi sonrasında işe başlayanlar 9 bin gün prim şartının ve yaşının tamamlanması gerektiğini aktardı.

EYT'LİLER İÇİN YAŞ ŞARTI VAR MI?

EYT'LİLER İÇİN YAŞ ŞARTI VAR MI?

EYT'lilerin yararlanıp yararlanamayacağı sorusuna ise Erdem, yasanın kapsamının daha net olmdığının altını çizerek "Bağ-Kur'luların ilk sigortalı oldukları tarih 8 Eylül 1999 öncesinde ise, yani EYT'liler ise 9 bin günü beklemeden 7 bin 200 günle emekli olacaklar. Böylece yaş şartı olmadan 5 yıl erken emekli olmuş olacaklar" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Esnaf prim emeklilik bağkur
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