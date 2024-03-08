FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2024 06:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pirzola, but, kanat, göğüs... Et ve tavuk yemek için artık iyi hesap yapmak gerekiyor. Çünkü Ramazan ayı gelmeden 1 haftada iki kere zamlandılar. Pazartesi günü ete 20 tavuğa 10 lira zam gelmişti. 3 gün sonra etiketler bir kez daha değişti. Olan yine vatandaşın cebine oldu.

Gıda enflasyonu dur durak bilmiyor. Vatandaş ise evine et veya tavuk götürmek için iki kez düşünüyor. Sebebi ise fiyatlarının sabit durmaması. Geçen hafta kasaba gidip alışveriş yaptıysanız bu hafta aynı paraya aynı ürünleri alamazsınız. Çünkü et ve tavuk 3 gün arayla iki kez zamlandı.

Anlık Borsa

FATURA HEP VATANDAŞA KESİLİYOR

Tüketiciler de şikayetçi yeni zamlardan kasaplar da. Ancak bu durum, zam gerçeğini değiştirmiyor. Tedarikçi mala zam yapıyor, esnaf o zammı vatandaşa yansıtıyor. Alışveriş yapan vatandaş çaresiz bir şekilde ne fiyat çıkarsa ödemek zorunda kalıyor.

3 GÜNDE 2 ZAM

3 GÜNDE 2 ZAM

Ramazan öncesi vatandaşın korktuğu yine başına geldi. Et ve tavuk zamlandı. Daha pazartesi günü yapılan zamlardan haberi olmayan tüketici kasaba girdiğinde bir zamla daha karşılaştı. Pazartesi günü ete 20 tavuğa ise 10 lira zam gelmişti. Aradan 3 gün geçti bu kez ete 10 tavuğa 3 lira daha zam geldi.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Kasaplarda duruma şaşırıyor. Bazı esnaflar, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim." diyor. Bazı marketlerde kuşbaşı ve kıyma fiyatları sabitlenmişti. Fakat tedarikçiler buna aldırış etmeden bir zam daha yaptı.

"SÖYLERKEN BİZ UTANIYORUZ"

"SÖYLERKEN BİZ UTANIYORUZ"

Kanal D Haber, Bağcılar'daki bir kasabın fişini inceledi. 7 Mart tarihli fişte ete 10 lira zam yapıldığı belirtildi. Kasaplar da durumu, "Söylerken biz utanıyoruz, isterken o da utanıyor." diyerek durumu özetledi.

ZAMLAR SMS'LE DUYURULDU

ZAMLAR SMS'LE DUYURULDU

Haftada iki kez mal alan kasaplara zam haberi SMS ile duyuruldu. 1 buçuk lira kanat alan bir vatandaş toplamda 210 lira para ödedi. Acı gerçek ise aynı kişi geçtiğimiz hafta 1 buçuk lira kanat alsa 175 lira ödeyecekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kasap et fiyatları Zam tavuk
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe bu sezon hiçbir Türk takımının yapamadığını yaptı!

Fenerbahçe bu sezon hiçbir Türk takımının yapamadığını yaptı!

PFDK'den Caner Erkin'e tarihe geçecek ceza!

PFDK'den Caner Erkin'e tarihe geçecek ceza!

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili o anısını anlattı! 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili o anısını anlattı! 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Emeklinin gözü bankaların mart promosyonunda: Rakam ortaya çıktı

Emeklinin gözü bankaların mart promosyonunda: Rakam ortaya çıktı

EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.