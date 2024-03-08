Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Kasaplarda duruma şaşırıyor. Bazı esnaflar, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim." diyor. Bazı marketlerde kuşbaşı ve kıyma fiyatları sabitlenmişti. Fakat tedarikçiler buna aldırış etmeden bir zam daha yaptı.