Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Gıda enflasyonu dur durak bilmiyor. Vatandaş ise evine et veya tavuk götürmek için iki kez düşünüyor. Sebebi ise fiyatlarının sabit durmaması. Geçen hafta kasaba gidip alışveriş yaptıysanız bu hafta aynı paraya aynı ürünleri alamazsınız. Çünkü et ve tavuk 3 gün arayla iki kez zamlandı.
Tüketiciler de şikayetçi yeni zamlardan kasaplar da. Ancak bu durum, zam gerçeğini değiştirmiyor. Tedarikçi mala zam yapıyor, esnaf o zammı vatandaşa yansıtıyor. Alışveriş yapan vatandaş çaresiz bir şekilde ne fiyat çıkarsa ödemek zorunda kalıyor.
Ramazan öncesi vatandaşın korktuğu yine başına geldi. Et ve tavuk zamlandı. Daha pazartesi günü yapılan zamlardan haberi olmayan tüketici kasaba girdiğinde bir zamla daha karşılaştı. Pazartesi günü ete 20 tavuğa ise 10 lira zam gelmişti. Aradan 3 gün geçti bu kez ete 10 tavuğa 3 lira daha zam geldi.
Kasaplarda duruma şaşırıyor. Bazı esnaflar, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim." diyor. Bazı marketlerde kuşbaşı ve kıyma fiyatları sabitlenmişti. Fakat tedarikçiler buna aldırış etmeden bir zam daha yaptı.
Kanal D Haber, Bağcılar'daki bir kasabın fişini inceledi. 7 Mart tarihli fişte ete 10 lira zam yapıldığı belirtildi. Kasaplar da durumu, "Söylerken biz utanıyoruz, isterken o da utanıyor." diyerek durumu özetledi.
Haftada iki kez mal alan kasaplara zam haberi SMS ile duyuruldu. 1 buçuk lira kanat alan bir vatandaş toplamda 210 lira para ödedi. Acı gerçek ise aynı kişi geçtiğimiz hafta 1 buçuk lira kanat alsa 175 lira ödeyecekti.