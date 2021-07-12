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Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev hanımlarına emeklilik fırsatı

12.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev hanımı olan pek çok kadın eşleri gibi emekli olup kendi kazancını elde etmek istiyor. Çalışmadığı için emekli olamayacağını düşünenlere güzel bir haberimiz var. Ev hanımı olarak da emekli olabilirsiniz.

İşsizlik günümüzün en büyük sorunlarından biri. Özellikle kadınlar evlendikten sonra iş bulma konusunda daha da zorlanıyor. Çocuk da olunca ev hanımı olarak hayatını sürdürmek durumunda kalan pek çok kadın, emekli olma hayalini kuruyor. Sizlere güzel haber verelim. Ev hanımları için de emeklilik fırsatı bulunuyor. İşte detaylar…

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı

SSK’ya bağlı olarak herhangi bir işte çalışmayanlar, isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvenlik haklarından yararlanabiliyorlar. Bu durum da ev hanımı olarak hayatını sürdüren kadınlar için büyük bir fırsat demek. Şöyle ki çalışmayan kadınlar dışardan prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yasada belirlenen prim ve yaş şartı sağlanmasının ardından emekli olmak mümkün.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK HANGİ SİGORTALILIK STATÜSÜNE GİRER?

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK HANGİ SİGORTALILIK STATÜSÜNE GİRER?
Ev kadınının İsteğe bağlı sigorta primi ödediği süreler Bağkur’a (4B) sayılıyor. Ancak, ay içerisinde 30 günden az SSK’lı olarak çalışan ev kadınlarından, aylık çalışma süresini isteğe bağlı sigortaya primi ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanların, kazandıkları süreler SSK’ya (4A) sayılıyor. İsteğe bağlı sigortalı olan ev kadını; prim borcu olmaması şartıyla sağlık yardımı alabiliyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Çalışmayan kişiler isteğe bağlı sigortalılıktan yararlanabilir. Ancak bunun elbette şartları bulunuyor. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gereken şartlar şöyle:
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Türkiye’de ikamet etmek,
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