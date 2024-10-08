Ev kadınları ev sahibi mi olacak? Konutta yeni kredi kampanyası önerisi... 'Altın konut modeli' gündeme geldi: Yüzde 25 peşinat, 15 yıl vade!

"TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT"

Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda doğru kullanabileceği en önemli şanslarından bir tanesinin altın fiyatlarındaki yükselme olduğuna dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, vatandaşın ciddi anlamda bir altın stoğu olduğunu belirterek "Bu rakamın da yaklaşık 400 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor." dedi.