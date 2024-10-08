Ev kadınları ev sahibi mi olacak? Konutta yeni kredi kampanyası önerisi... 'Altın konut modeli' gündeme geldi: Yüzde 25 peşinat, 15 yıl vade!

Türkiye bir yandan sıkılaştırma programı çerçevesinde yüksek faizli dönemi yaşarken, diğer yandan da dünya genelinde başlayan ve yavaş yavaş yayılan faiz indirimleri gündemde. Uzmanlar Türkiye'deki faiz indirimlerinin 2025 yılında önce gelmesini beklemezken, gerek konut gerekse otomobil piyasası adeta durmuş durumda. Özellikle konut kredisindeki yüksek faiz nedeniyle vatandaşların ev alması giderek zorlaşırken, bazı bankalar da ise yavaş yavaş faiz indirimleri görülmeye başlandı.
Altın fiyatlarındaki yükseliş ise vatandaşları kuyumculara yönlendirirken, piyasaların canlanması için dikkat çeken bir öneri geldi.
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda doğru kullanabileceği en önemli şanslarından bir tanesinin altın fiyatlarındaki yükselme olduğuna dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, vatandaşın ciddi anlamda bir altın stoğu olduğunu belirterek "Bu rakamın da yaklaşık 400 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor." dedi.
Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’nın konuğu olan Bahçıvan, söz konusu altınları yastık altından çıkarmak için "Altın Konut Modeli" önerisinde bulundu.
"Altının çıkış döneminde Türkiye pasifte kalmamalı, bunu kullanmalı" diyen Bahçıvan ev alacaklar için yüzde 25 peşinat ve 15 yıl vadeli koonut kredisini gündeme getirdi.
Konut piyasası durgun, altın da böylesi canlı iken bunun ekonomik fırsata çevrilebileceğini iddia eden Bahçıvan “Vatandaş aldığın konutun %25- 30’unu yastık altı altınını getirerek ödesi, Merkez bu altını alsın rezervlerini artırsın. Sonra da 10- 15 yıllık konut kredisini sübvansiyonlu versin.” ifadelerini kullandı.