Ev sahipleri dikkat! Son 8 gün kaldı: Emlak vergisinde 'yeni emekli' detayı

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde ilk taksit dönemi sona eriyor. 1 Mart itibarıyla başlayan ödemeler, 31 Mayıs’ta son bulacak yani son 8 gün kaldı. Muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Bu süre içinde ödemesini yapmayanlara gecikme durumunda yüzde 1,6 oranında faiz uygulanıyor. Posta'da yer alan haberde, ikinci ödeme dönemi ise 1 Kasım’da başlayıp, 30 Kasım’da son bulacak. İsteyen peşin ödeme de yapabiliyor.

DEĞERLER BELİRLENDİ Emlak Vergisi’nde bu yıl 4 yıllık yeni döneme girildi. Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçen yıl takdir komisyonları toplanarak 2022-2025 yıllarında geçerli olacak yeni değerleri belirledi. 2025 yılına kadar, geçtiğimiz yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde yüzde 100’leri aşan yeni zamlı oranlar üzerinden hesap yapılacak. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı eklenecek.

NASIL HESAPLANIR? Bu yıl yeni dönemin başladığı ilk yıl olduğundan ve oranlar yeni zamlandığından yeniden değerleme oranı rayiç bedellerin üzerine eklenmeyecek. Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, bu rakamın üzerine, gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor.

HANGİ GAYRİMENKULDE ARTIŞ ORANI NE KADAR? Mesken: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1 İşyeri: Büyük şehirde binde 4, diğer iller binde 2 Arsa: Büyük şehirde binde 6, diğer iller binde 3 Arazi: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1

GERİYE DÖNÜK ALINABİLİR Mİ? Muafiyet şartlarını taşıyanların ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli oluyor. Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’ dayanak gösterilerek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.