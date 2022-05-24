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Ev sahipleri dikkat! Son 8 gün kaldı: Emlak vergisinde 'yeni emekli' detayı

24.05.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak vergisinde ilk taksit ödemelerinin son günü olan 31 Mayıs yaklaştıkça milyonlarca ev sahibi “Emlak vergisi, nereye ödenir?”, “Kimler emlak vergisinden muaf tutulur?” sorularını araştırmaya başladı. Vergiden muaf olmayanlar eğer bu süre içerisinde ödeme yapmazsa, her ay için belli oranda gecikme zammına tabii tutuluyor. İşte emlak vergisi ödemeleri için son dakika haberinin detayları…

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde ilk taksit dönemi sona eriyor. 1 Mart itibarıyla başlayan ödemeler, 31 Mayıs’ta son bulacak yani son 8 gün kaldı. Muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Bu süre içinde ödemesini yapmayanlara gecikme durumunda yüzde 1,6 oranında faiz uygulanıyor. Posta'da yer alan haberde, ikinci ödeme dönemi ise 1 Kasım’da başlayıp, 30 Kasım’da son bulacak. İsteyen peşin ödeme de yapabiliyor.

DEĞERLER BELİRLENDİ

DEĞERLER BELİRLENDİ
Emlak Vergisi’nde bu yıl 4 yıllık yeni döneme girildi. Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçen yıl takdir komisyonları toplanarak 2022-2025 yıllarında geçerli olacak yeni değerleri belirledi. 2025 yılına kadar, geçtiğimiz yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde yüzde 100’leri aşan yeni zamlı oranlar üzerinden hesap yapılacak. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı eklenecek.

NASIL HESAPLANIR?

NASIL HESAPLANIR?
Bu yıl yeni dönemin başladığı ilk yıl olduğundan ve oranlar yeni zamlandığından yeniden değerleme oranı rayiç bedellerin üzerine eklenmeyecek. Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, bu rakamın üzerine, gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor.

HANGİ GAYRİMENKULDE ARTIŞ ORANI NE KADAR?

HANGİ GAYRİMENKULDE ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Mesken: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1 İşyeri: Büyük şehirde binde 4, diğer iller binde 2 Arsa: Büyük şehirde binde 6, diğer iller binde 3 Arazi: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1

GERİYE DÖNÜK ALINABİLİR Mİ?

GERİYE DÖNÜK ALINABİLİR Mİ?
Muafiyet şartlarını taşıyanların ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli oluyor. Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’ dayanak gösterilerek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

NEREYE ÖDENİR?

NEREYE ÖDENİR?
Emlak Vergisi borcunu ödemek isteyenler bu işlemleri bulundukları belediyelerden, e-Devlet üzerinden belediyenin sayfasından veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti üzerinden yapabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.
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