Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! e-kontrat uygulaması yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Son dönemde ev sahibi-kiracı kavgalarının en büyük sebebi fiyat anlaşmazlığı... Bazı ev sahipleri çok yüksek rakamlar isteyip sözleşme şartlarına uymamak için de pek çok yol deniyor. Bakanlık bu duruma el attı ve e-kontrat uygulaması artık gelecek. Bundan böyle tarafların anlaşması e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki uygulamanın hayata geçmesiyle ne değişecek? İşte ayrıntılar...



