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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! e-kontrat uygulaması yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

29.12.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Kira ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar devam ediyor. Yaşanan tartışmaların altında ise fiyat konusunda anlaşılamaması yatıyor. Anlaşmazlıkların önüne geçmek için yeni bir uygulama hayata geçiyor. Birçok özellik barındıran e-kontrat sistemi ile birlikte eski nesil kira kontratları rafa kalkacak. Uygulamayla yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenirken bölge bölge kira haritası da çıkarılacak.

Son dönemde ev sahibi-kiracı kavgalarının en büyük sebebi fiyat anlaşmazlığı... Bazı ev sahipleri çok yüksek rakamlar isteyip sözleşme şartlarına uymamak için de pek çok yol deniyor. Bakanlık bu duruma el attı ve e-kontrat uygulaması artık gelecek. Bundan böyle tarafların anlaşması e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki uygulamanın hayata geçmesiyle ne değişecek? İşte ayrıntılar...


Keşfet

YENİ UYGULAMA YOLDA

YENİ UYGULAMA YOLDA

Ev sahipleri kontrat şartlarına uymamak için direniyor.Kiracılar kendilerinden talep edilen yüksek kiralarla boğuşuyor.Nefes aldıracak çalışma yolda. Kiracıların gözü kulağı e-kontrat uygulamasında...

ESKİ KİRA KONTRATLARI RAFA KALKIYOR

ESKİ KİRA KONTRATLARI RAFA KALKIYOR

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak.

KANIT YERİNE GEÇECEK

KANIT YERİNE GEÇECEK

e-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek.

BÖLGE BÖLGE FİYAT HARİTASI ÇIKARILACAK

BÖLGE BÖLGE FİYAT HARİTASI ÇIKARILACAK

ATV'nin haberine göre e-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak. Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

"2024 YILININ SONUNDA ARTIK..."

"2024 YILININ SONUNDA ARTIK..."

Gayrimenkul uzmanı Emrah Gerek, "Kayıt altına alınacağı için artık kontratlar fiyat kontrolleri daha rahat yapılabilecek. Mülk sahipleri de sisteme girdiklerinde daha doğru fiyatlarla vergilerini hesaplayıp ödeyebilecekler. Vergi kısımları daha rahat denetlenebilecek. Bu da tabii fiyatlara yansıyacaktır. Düzenlemeden önceki sözleşmeler de yavaş yavaş bu sisteme dahil edilecek. 2024 yılının sonunda artık tamamen bütün kontratlar resmi olarak dijital ortama aktarılmış olacaklar " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kira sözleşmesi Kiracı ev sahibi
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