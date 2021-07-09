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Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

09.07.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet tarafından her ay evlerinde engelli veya yatalak olarak nitelendirilen yakınlarının bakımını üstlenen kişilere yardım parası yatırılmaya devam ediliyor. Kurban Bayramına kısa bir süre kala ise vatandaşlar evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, vatandaşlar tarafından evde bakım maaşlarının bayramdan önce yatıp, yatmayacağını merak edilmeye başladı. Her ay devlet tarafından evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi desteğin Temmuz ayında yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Kurban Bayramına sayılı gün kala evde bakım ücreti alan kişiler tarafından maaşlarının hesaplarına bayramdan önce geçip, geçmeyeceğini araştırıyor.
Her ay il il yatırılan bu maaşlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken temmuz ayı maaşları merak konusu oldu.

EVDE BAKIM ÜCRETİ YATA İLLER HANGİLERİ?

EVDE BAKIM ÜCRETİ YATA İLLER HANGİLERİ?
Temmuz ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Ayın 15'indne sonra yatırılmaya başlanan maaşların bayram sonrasına sarkıtılmaması planlanıyor.

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?
19 Temmuz Kurban Bayramının arefesi olurken, 15'inde hesaplara yatırılmaya başlanacak maaşların bayram döneminde sekteye uğramaması adına 12 Temmuz Pazartesi yatırılabileceği iddia edildi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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