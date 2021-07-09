Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, vatandaşlar tarafından evde bakım maaşlarının bayramdan önce yatıp, yatmayacağını merak edilmeye başladı. Her ay devlet tarafından evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi desteğin Temmuz ayında yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Kurban Bayramına sayılı gün kala evde bakım ücreti alan kişiler tarafından maaşlarının hesaplarına bayramdan önce geçip, geçmeyeceğini araştırıyor.
Her ay il il yatırılan bu maaşlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken temmuz ayı maaşları merak konusu oldu.
EVDE BAKIM ÜCRETİ YATA İLLER HANGİLERİ?
Temmuz ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Ayın 15'indne sonra yatırılmaya başlanan maaşların bayram sonrasına sarkıtılmaması planlanıyor.
EVDE BAKIM ÜCRETİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?
19 Temmuz Kurban Bayramının arefesi olurken, 15'inde hesaplara yatırılmaya başlanacak maaşların bayram döneminde sekteye uğramaması adına 12 Temmuz Pazartesi yatırılabileceği iddia edildi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
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