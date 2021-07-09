Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, vatandaşlar tarafından evde bakım maaşlarının bayramdan önce yatıp, yatmayacağını merak edilmeye başladı. Her ay devlet tarafından evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi desteğin Temmuz ayında yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?