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Evi, arasası, tarlası, yazlığı olanlar dikkat! 30 Kasım’a kadar süreniz var: Emlak vergisinde ‘büyükşehir’ detayı

13.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Emlak vergisi 2023 ikinci taksit dönemi başlamıştı. Ödemeler 30 Kasım mesai bitimine kadar devam edecek. Milyonlarca kişi ‘Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?’ , ‘Emlak vergisinden kimler muaf?’ sorularına yanıt ararken detaylar ortaya çıktı. Bu yıl yüzde 61.46 artış uygulanan vergide aylık gecikme cezası ise yüzde 2.5 olacak. Şartları sağlayan bazı kişiler ise bu ödemeden muaf tutulacak. Peki emlak vergisi ikinci taksit ödemesi nereye yapılıyor? İşte örnek hesaplama ile haberin detayları…

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi gayrimenkullerin tabi olduğu emlak vergisinin bu yıla ait ikinci taksit ödeme dönemi başladı. İki eşit taksit halinde ödenen verginin ilk taksit ödemeleri 1 Mart-31 Mayıs arasında yapılmıştı. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım’a kadar devam edecek. Emlak vergisini, gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi kullananlar ödemekle yükümlü.

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Posta'dan Meltem Kara'nın haberine göre, emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için gecikme zammı ödemek zorunda. Aylık gecikme cezası yüzde 2.5 olarak uygulanıyor.

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Emlak vergisinde merak edilen tüm detaylar...

NASIL BELİRLENİYOR?

NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 30 Haziran 2021 tarihinden önce tespit edilerek karara bağlandı. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bu yılın hesabında geçerli yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklanmıştı. Buna göre bu yıl verginin artış oranı yüzde 61.46 oldu.

İLLERE GÖRE FARKLI HESAP

İLLERE GÖRE FARKLI HESAP

Yeniden değerleme oranının eklenmesiyle emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan değer dikkate alınmıyor. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan bu vergi değerinin binde 2’si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1’i hesaplanıyor. İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4’ü, diğer illerde binde 2’si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6’sı, diğer illerde binde 3’ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2’si, diğer illerde binde 1’i hesaplanıyor. Ödeme esnasında kültür payı adı altında verginin yüzde 10’u kadar da katkı payı tahsil ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRDE YER ALAN KONUT İÇİN ÖRNEK

BÜYÜKŞEHİRDE YER ALAN KONUT İÇİN ÖRNEK
  • Evin 2022 yılına ait emlak vergi değeri: 950 bin TL
  • 2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: (yüzde 122.93/2): yüzde 61.46
  • Evin 2023 yılı emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin 917 TL
  • Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin lira
  • Bu değerin binde 2’si: 3 bin 66 lira
  • Kültür payı (yüzde 10): 306.6 lira
  • Ödenecek vergi: 3 bin 372.6 lira

BÜYÜK ŞEHİR DIŞINDAKİ YERLER İÇİN ÖRNEK HESAP

BÜYÜK ŞEHİR DIŞINDAKİ YERLER İÇİN ÖRNEK HESAP
  • Evin 2023 yılı emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin 917 TL
  • Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmadığından emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin lira
  • Bu değerin binde 1’i: 1.533 lira
  • Kültür payı (yüzde 10): 153 lira
  • Ödenecek vergi: 1686 lira

KİMLER MUAF?

KİMLER MUAF?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için belediyeye dilekçe verilmeli. Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar ise 5 yıl geriye dönük iade alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi
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