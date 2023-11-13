Evi, arasası, tarlası, yazlığı olanlar dikkat! 30 Kasım’a kadar süreniz var: Emlak vergisinde ‘büyükşehir’ detayı

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi gayrimenkullerin tabi olduğu emlak vergisinin bu yıla ait ikinci taksit ödeme dönemi başladı. İki eşit taksit halinde ödenen verginin ilk taksit ödemeleri 1 Mart-31 Mayıs arasında yapılmıştı. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım’a kadar devam edecek. Emlak vergisini, gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi kullananlar ödemekle yükümlü.

Posta'dan Meltem Kara'nın haberine göre, emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için gecikme zammı ödemek zorunda. Aylık gecikme cezası yüzde 2.5 olarak uygulanıyor.

