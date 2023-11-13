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İstanbul'da kira sorunu katlandı! İlçe ilçe kira haritası çıkarıldı, o ilçelerin fiyatları dudak uçuklattı

13.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kira sorunu giderek artıyor. Kira artışlarının önüne bir türlü geçilemiyor. Son olarak İstanbul genelinde kira ortalaması 17 bin 100 TL'ye çıktı. Yapılan araştırma sonucunda Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'deki kira fiyatları, diğer ilçeleri geride bıraktı.

İstanbul'da kira sorunu katlandı! İlçe ilçe kira haritası çıkarıldı, o ilçelerin fiyatları dudak uçuklattı

İstanbul'da kira sorununun daha da katlandığı ortaya çıktı. Son araştırmaya göre İstanbul'da kiralar 17 bin 100 TL'ye fırladı. Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'deki kiralarsa dudak uçuklatıyor.

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LİSTENİN BAŞINDA BEŞİKTAŞ VAR

İstanbul'da ilçe ilçe kira araştırmasının sonuçları dudak uçuklattı. Araştırmaya göre listenin başında Beşiktaş var. İlçede kira ortalaması 38 bin 400 TL. Semt bazında bakıldığında ise Levent ilk sırada yer alıyor. Levent'te kira ortalamasıysa 68 bin TL.

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KİRAYA 'DENİZ' ZAMMI

Kira ortalamasının yüksek olduğu bir başka ilçe ise Kadıköy oldu. Buradaki kira ortalaması 31 bin TL. Kadıköy'deki kira ortalamasını yükselten yerlerden biri de Caddebostan. Semtte kira ortalaması 57 bin TL. Emlakçılar deniz seviyesine yaklaşıldıkça kiraların 100-150 bin TL'ye kadar çıktığını ifade etti.

50 BİN TL'DEN AŞAĞI KİRALIK YER YOK

Show Haber'in haberine göre zirvedeki bir başka ilçe ise Sarıyer. Emlakçılar, Kilyos, Demirciköy, Zekariköy'de çoğu yerin villa olduğunu ve 50 bin TL'den aşağıda kiralık yer bulmanın zor olduğunu aktardı.


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İstanbul Kira
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