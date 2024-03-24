EYT bekleyenler dikkat! O tarihi kontrol edin, ikinci şansı kaçırabilirsiniz!

E-devlet üzerinden "EYT evrak beklemede, dosya kaldırıldı" yazısıyla karşılaşmak istemeyen, EYT ya da kademli emeklilik bekleyenlerin dikkat etmesi gereken detaylar belli oldu. Emeklilik için başvurmadan önce prim başlama tarihini kontrol etmekte yarar var.
TGRT'de yer alan habere göre, Emeklilik sürecine başvuruda yapılan bazı hatalar tüm hayatınız boyunca yaptığınız emeği boşa çıkartabilir.
Bir gün farkla 1999'lılar erken emekliliği kaçırdı. Emekliliğini kaçırmamak için çalışma hayatına başladığınız andan itibaren primlerinizi kontrol edin.
Prim miktarından çok gün sayısı ve yaşın önemli olacağı kademeli emeklilikte önemlidir. Bu yüzden geriye dönük primlerinize bakın.
Stajyerlik zamanındaki kurumun 3308 sayılı kanun gereği asgari ücretin 2/3'ü oranında prim yatırmalı.Ancak 20 üzeri çalışanı varsa asgari ücretin 1/3'ü oranında hem ücret hem de prim yatırmalı. Bu da SGK ya da Bağ-Kur girişini etkiler.
3308 sayılı kanun da ise; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen kanundur. Kanuna göre; çıraklara hem maaş hem de prim yatırmalı.