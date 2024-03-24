FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT bekleyenler dikkat! O tarihi kontrol edin, ikinci şansı kaçırabilirsiniz!

EYT bekleyenler dikkat! O tarihi kontrol edin, ikinci şansı kaçırabilirsiniz!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.03.2024 10:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK, Bağkurlu olup emeklilik için başvuru yapanlar dikkat! Başvuru sırasında yaptığınız hatalar nedeniyle sürprizlerle karşılaşmayın. Emeklilik için hangi tarihi kontrol etmek hayati önem taşıyor?

E-devlet üzerinden "EYT evrak beklemede, dosya kaldırıldı" yazısıyla karşılaşmak istemeyen, EYT ya da kademli emeklilik bekleyenlerin dikkat etmesi gereken detaylar belli oldu. Emeklilik için başvurmadan önce prim başlama tarihini kontrol etmekte yarar var.

Yerel Seçim 2024

TGRT'de yer alan habere göre, Emeklilik sürecine başvuruda yapılan bazı hatalar tüm hayatınız boyunca yaptığınız emeği boşa çıkartabilir.

Bir gün farkla 1999'lılar erken emekliliği kaçırdı. Emekliliğini kaçırmamak için çalışma hayatına başladığınız andan itibaren primlerinizi kontrol edin.

Prim miktarından çok gün sayısı ve yaşın önemli olacağı kademeli emeklilikte önemlidir. Bu yüzden geriye dönük primlerinize bakın.

Stajyerlik zamanındaki kurumun 3308 sayılı kanun gereği asgari ücretin 2/3'ü oranında prim yatırmalı.Ancak 20 üzeri çalışanı varsa asgari ücretin 1/3'ü oranında hem ücret hem de prim yatırmalı. Bu da SGK ya da Bağ-Kur girişini etkiler.

3308 sayılı kanun da ise; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen kanundur. Kanuna göre; çıraklara hem maaş hem de prim yatırmalı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tarih prim emeklilik EYT başvuru
En Çok Okunan Haberler
70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

Kan donduran vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

BDDK'dan taşıt kredisi kararı sonrası piyasa nasıl etkilenecek? 'Sıfır ve ikinci el araçlarda...'

BDDK'dan taşıt kredisi kararı sonrası piyasa nasıl etkilenecek? 'Sıfır ve ikinci el araçlarda...'

EYT bekleyenler dikkat! O tarihi kontrol edin, ikinci şansı kaçırabilirsiniz!

EYT bekleyenler dikkat! O tarihi kontrol edin, ikinci şansı kaçırabilirsiniz!

Altında makas açıldı, seçim öncesi talep patlaması: Önce vatandaş bulamıyordu, şimdi de kuyumcular!

Altında makas açıldı, seçim öncesi talep patlaması: Önce vatandaş bulamıyordu, şimdi de kuyumcular!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.