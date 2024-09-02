EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! 3 farklı yöntem var, asgari ücretli için hesap yaptı

EYT sonrası kademe bekleyenler, Bağ-Kur’lu esnafın prim gününün 9000 binden 7200’e düşmesi için gün sayanlar ve milyonlarca çalışanın gündeminde emeklilik sisteminde yapılacak değişiklik var. Açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. “Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım” dedi.

Güler emeklilik yaşı için Avrupa ülkelerini örnek göstererek, EYT ile 45 yaşında emekli edilenlere karşın, “Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir” ifadelerini kullanarak yeni sisteme ilişkin ipucunu paylaştı.