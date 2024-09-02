EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu: 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat! 3 farklı yöntem var, asgari ücretli için hesap yaptı

EYT sonrası kademe bekleyenler, Bağ-Kur’lu esnafın prim gününün 9000 binden 7200’e düşmesi için gün sayanlar ve milyonlarca çalışanın gündeminde emeklilik sisteminde yapılacak değişiklik var. Açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. “Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım” dedi.
Güler emeklilik yaşı için Avrupa ülkelerini örnek göstererek, EYT ile 45 yaşında emekli edilenlere karşın, “Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir” ifadelerini kullanarak yeni sisteme ilişkin ipucunu paylaştı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, “Her ülkenin kendi içinde dinamikleri var. Şu an 50-55 yaşında birini işe almazlar. Birçok işsiz genç varken yaşlı birini ne yapsınlar. Örnek gösterdikleri ülkelerde ‘4 çalışan 1 emekliye bakıyor’ rakamı da doğru değil.
Büyük sendikaların yaptığı tablolara bakıldığında Almanya, Hollanda gibi aklınıza gelebilecek bütün Avrupa ülkelerinde bu oran 2’yi geçmiyor. Bizim son dönemde 1,6 seviyelerine düşmüş olabilir. Ama bunun sebebini kayıtdışında aramak lazım. Ülkemizin büyük bir kısmı kayıtdışı çalışıyor” dedi.
“Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim alacaklarını toplamıyor. Önce kayıtdışı çözülsün. İkincisi toplayamadıkları primleri toplasınlar. Üçüncüsü enflasyon rakamlarını doğru açıklasınlar ve hak ettiğimiz emekli maaşını versinler.
Çünkü bu rakamlar doğru olursa emeklinin bugün alacağı en az 35 bin TL olur. Emekli gerçekten kenara çekilir oturur ve diğer kesim çalışarak emekli prime esas kazançları ile emekli aylığını doğru düzgün öder” yotumunu yapan Dilek Ete şunları kaydetti:
“Sistemi yeniden kurmak değil, 2008’den önceki sistemi geri getirmeleri yeterli. O sistemi bozdular, şimdi diyorlar ki ‘biz yeniden sistem kuracağız.’ Sistemi çözmek için de yaşı ileri atacaklarını, sistemde daha uzun kalınması gerektiğini söylüyorlar.