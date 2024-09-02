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SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha! Enflasyonda Ocak 2025 senaryosu… Kimi 417 TL kimi 1.974 TL altında kalacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.09.2024 08:05
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Emekli ve memur zammı için Ocak 2025 zam takvimi işliyor. Yarın TÜİK Ağustos ayı enflasyonunu saat 10.00’da açıklayacak. Böylece SSK, Bağ-Kur ve memur ile memur emekli zammında 2 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Ancak öncesinde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri milyonlar için aynı tehlikeyi gözler önüne serdi. Hesaplar yapıldı… Yeni rakamlar enflasyondaki düşüş beklentisi ile sıfır zam ihtimalini bir kez daha ortaya çıkardı. En düşük emekli maaşının altında kalacak...

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı belli olmuş ancak son yıllarda yüzde 50’ler seviyelerinde gelen maaş zamları enflasyondaki düşüş nedeniyle milyonları mutlu etmemişti. Memur ve memur emeklisi yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 24,73’lük zam aldı. Şimdi ise gözler ikinci 6 aylık enflasyona çevrildi. Peki Ocak 2025’te emekli zammı ne olacak? İşte Ağustos ayı enflasyon beklentisi ile milyonlara yeni ipucu…

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YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNDE KESKİN DÜŞÜŞ!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz ayında yüzde 3,23 artış kaydetmişti. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00’da açıklanacak Ağustos ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 2,64 oldu. Bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise söz konusu ayda yüzde 42,84 oldu.

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EMEKLİ ZAMMINDA YENİ RAKAM

Tüm bu rakamlar milyonlarca SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için de hem iki aylık rakamları hem de yıl sonu zam oranını ortaya koydu. Bu kapsamda enflasyonun beklenti dahilinde gelmesi ile 2 aylık enflasyon yüzde 5,95 olacak. Yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ile de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 19,77 zam alacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

Şimdilik memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı oluşması için yüzde 3.82 enflasyon daha oluşması gerekecek. Bu hesaplamalar doğrultusunda yalnızca 7. Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi gerekecek.

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KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli kök maaşı Bağ-Kur esnafta 12.695 liraya, Bağ-Kur tarımda 10.089 liraya, SSK 2000 öncesinde 14.178 liraya ve SSK 2000 sonrasında ise 8.789 liraya yükselmişti. Ancak en düşük emekli aylığı 12.500 liraya yükseltilmiş ve milyonlar bu rakamın altında emekli maaşı almamıştı.

Yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 19,77 zam yapılması durumunda tablo şöyle değişecek:

• Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL’den - 15.204 TL’ye
• Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL’den - 12.083 TL’ye
• SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL’den - 16.980 TL’ye
• SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL’den - 10.526 TL’ye yükselecek.

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BİR KEZ DAHA SIFIR ZAM ALACAKLAR!

Yukarıdaki tablo Ocak ayında tıpkı Temmuz’da olduğu gibi sıfır zam ihtimalini bir kez daha ortaya çıkaracak. Bağ-Kur Tarım emeklisi ve SSK 2000 sonrası emeklileri yüzde 19,77 zam sonrası 12.500 TL olan en düşük emekli aylığının altında kalacak.

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Burada ekonomi yönetiminin önünde iki ihtimal bulunuyor. Ya çalışmaları başlayan emeklilik reformunda süreç hızlandırılarak emekli maaşı sistemi değiştirilecek. Ancak yeni düzenlemenin önümüzdeki döneme yetişmemesi durumunda en düşük emekli maaşı için bir yeni bir rakamın belirlenmesi şimdiden zorunlu olacak gibi duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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