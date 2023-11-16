EYT’liler de hak kazandı! Emekliler için 30 Kasım’a kadar süre var: Emlak vergisi muafiyet şartları belli oldu

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu yıl emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanıp emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak.

200 METREKAREYİ AŞMAYAN KONUTA VERGİ YOK

Sabah’ın haberine göre, vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da yararlanabiliyor. Arsa, arazi, işyeri geliri olmayanların yararlanacağı emlak vergisi muafiyeti için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek yazlık için de vergi ödenmeyecek.

EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.



