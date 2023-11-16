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EYT’liler de hak kazandı! Emekliler için 30 Kasım’a kadar süre var: Emlak vergisi muafiyet şartları belli oldu

16.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Emlak vergisi ikinci taksit ödeme dönemi ay sonuna kadar devam ediyor. Ancak emeklilerin 200 metrekareden küçük tek konutu için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Peki EYT'lilerde muafiyet uygulaması ne zaman başlayacak? EYT’liler emlak vergisi muafiyetinden nasıl yararlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu yıl emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanıp emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak.

200 METREKAREYİ AŞMAYAN KONUTA VERGİ YOK

Sabah’ın haberine göre, vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da yararlanabiliyor. Arsa, arazi, işyeri geliri olmayanların yararlanacağı emlak vergisi muafiyeti için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek yazlık için de vergi ödenmeyecek.

EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.


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Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Eylül ayında EYT kapsamında emekli aylığım bağlandı. Kasım ayında ödeme yapmam gerekiyor mu?

Eylül ayında EYT kapsamında emekli aylığım bağlandı. Kasım ayında ödeme yapmam gerekiyor mu?
Bu yılın emlak vergisini yatırmanız gerekiyor. Sadece bir eviniz varsa muafiyetiniz 2024 yılında başlayacak. Vergi muafiyeti için oturduğunuz evin bağlı olduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeniz gerekiyor. Ayrıca tarımsal ve mesleki, konut ya da işyeri, mevduat, faiz, ücret gelirinizin olmaması gerekiyor.

Ev vergisi borcu olan ev satılabilir mi? Yeni alınan konutun emlak beyannamesi ne zaman verilir?

Ev vergisi borcu olan ev satılabilir mi? Yeni alınan konutun emlak beyannamesi ne zaman verilir?
Satacak kişinin tapu devri işleminden önce vergi borcunu yatırması gerekiyor. Emlak vergisi dahil tüm borçlar satıcıya ait olup satış sırasında ödeme yapılabiliyor. Yeni ev alan tapuyu aldıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname vermeli. Örneğin bu yıl nisanda alındıysa 31 Aralık 2023'e kadar bildirim yapılmalı.

Eşim de ben de emekliyim. Her birimizin adına birer ev var. İki ev de muafiyet kapsamında mı?

Eşim de ben de emekliyim. Her birimizin adına birer ev var. İki ev de muafiyet kapsamında mı?
Evin birinde oturuyor, diğerinden kira geliri elde ediyorsanız vergisini yatırmanız gerekiyor. Ancak birinde oturup diğeri ise boş duruyorsa muafiyet uygulanır. İndirimden yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konutun olması gerekiyor.

İstanbul Şişli'de kirada oturuyorum, Ankara'da kirada olan evim için vergi ödeyecek miyim?

İstanbul Şişli'de kirada oturuyorum, Ankara'da kirada olan evim için vergi ödeyecek miyim?
Brüt 200 metrekareyi geçmiyorsa vergi ödemeyeceksiniz. Ankara'daki eviniz ister kirada olsun isterse boş dursun vergi alınmıyor. Aile bireylerinden biri kira ödemeden oturuyorsa yine muafiyet uygulanıyor.

Oturduğum konut kardeşimle ikimizin adına. Ben emekliyim, muafiyetten yararlanabilir miyim?

Oturduğum konut kardeşimle ikimizin adına. Ben emekliyim, muafiyetten yararlanabilir miyim?
Muafıyetten hisseniz oranında yararlanabilirsiniz. Kardeşiniz çalıştığı için kendi hissesi oranında vergi ödemek durumunda. Kat irtifakı tapusu olanlar diğer koşulları yerine getiriyorsa vergi ödemez.
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Emlak vergisi
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