EYT SON DAKİKA | SGK borçlanma süresini uzattı: EYT ilk maaş için takvim değişti…

Son dakika EYT haberleri: Milyonlarca çalışanın beklediği EYT düzenlemesi için takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa TBMM'nin 28 Şubat'ta açılması ve aynı gün EYT düzenlemesinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. İşte detayları...

Takvim’de yer alan habere göre, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların ardından başlayacak.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Ancak Meclis’in açılışının ertelenmesi EYT’nin çıkış tarihini ileri itti. Süreç deprem nedeniyle sekteye uğrarken, Ankara kulislerinde EYT’nin daha fazla ertelenmeyeceğinin konuşulduğu öğrenildi. Bu kapsamda EYT’nin Mart ayında Genel Kurul’a gelerek Nisan ayında yasalaşması bekleniyor.

EYT’DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Yine kulislerde konuşulan bir diğer konu ise EYT’de ilk maaş konusu. Emeklilik başvuruları düzenlemenin geçmesinin ardından yapılabilecek. İlk maaşların Nisan ayında alınabileceği ifade edilirken, Mart ayı için herhangi bir geri ödeme yapılmayacağı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

İşte EYT’de şartlar, borçlanma ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen diğer detaylar…