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EYT SON DAKİKA | SGK borçlanma süresini uzattı: EYT ilk maaş için takvim değişti…

21.02.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaş düzenlemenin Meclis’ten geçmesi için gün sayarken, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Meclis’in çalışmaları 28 Şubat tarihine kadar ertelendi. Bu kapsamda ‘EYT ne oldu?’ sorusu ile bereber ilk emekli maaşı için de tarih değişti. İşte EYT şartları ile birlikte EYT son durum…

Son dakika EYT haberleri: Milyonlarca çalışanın beklediği EYT düzenlemesi için takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa TBMM'nin 28 Şubat'ta açılması ve aynı gün EYT düzenlemesinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. İşte detayları...

Takvim’de yer alan habere göre, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların ardından başlayacak.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Ancak Meclis’in açılışının ertelenmesi EYT’nin çıkış tarihini ileri itti. Süreç deprem nedeniyle sekteye uğrarken, Ankara kulislerinde EYT’nin daha fazla ertelenmeyeceğinin konuşulduğu öğrenildi. Bu kapsamda EYT’nin Mart ayında Genel Kurul’a gelerek Nisan ayında yasalaşması bekleniyor.

EYT’DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Yine kulislerde konuşulan bir diğer konu ise EYT’de ilk maaş konusu. Emeklilik başvuruları düzenlemenin geçmesinin ardından yapılabilecek. İlk maaşların Nisan ayında alınabileceği ifade edilirken, Mart ayı için herhangi bir geri ödeme yapılmayacağı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.
İşte EYT’de şartlar, borçlanma ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen diğer detaylar…

TBMM'de içerikle ilgili değişiklik yapılabilir mi?

TBMM'de içerikle ilgili değişiklik yapılabilir mi?

Değişiklik yapılması verilecek önergelerle mümkün. Bu konuda pek çok talep de bulunuyor. SSK'lılar prim gün şartında da 8 Eylül 1999 tarihini öncesine dönülmesini istiyor. Bu talep hayata geçerse EYT'li SSK'lıların 5000 ile 5975 arasında olan prim gün şartı, 5000 olarak uygulanacak. Geçmişte staj girişi olanların talepleri de var.

Çalışan EYT'lilere prim desteği nasıl uygulanacak?

Çalışan EYT'lilere prim desteği nasıl uygulanacak?

Aynı yerde çalışmaya devam edenler için işverenlerin sosyal güvenlik destek primi maliyeti azaltılacak, 5 puanlık indirim olacak. Düzenleme emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı işyerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayanları içerirken, bu sürenin 30 güne uzatılması yönünde talepler var. Genel Kurul'da sürenin uzatılması bekleniyor.

SGK, BORÇLANMADA SÜREYİ UZATTI

SGK, BORÇLANMADA SÜREYİ UZATTI

Sosyal Güvenlik Kurumu, borçlanma ve ihya başvurusunun ardından ödeme için tebligat yapıyor. Tebligat tarihinden itibaren borçlanmanın 1, ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ancak deprem bölgesindeki vatandaşlar için ek süre verildi. Bu kişilerden borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Ödenecek tutarda bir artış olmayacak. 1 Ocak'tan önce başvuru yapmış olanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden borçlanma ve ihya ödemesini yapabilecek. 1 Ocak'tan sonra başvuru yapmış olanların ise ödemesi brüt 10 bin 8 liralık asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

Tamamı ödenemezse ne olacak?

Tamamı ödenemezse ne olacak?

Borçlanma için başvuran kişilerin ödediği miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. İhyada dondurulmuş tüm süreler için ödeme yapılması gerekiyor. Tamamı ödenmezse ihya geçersiz oluyor.

Yeniden başvurma imkanı var mı?

Yeniden başvurma imkanı var mı?

Verilen sürede ödeme yapılmazsa borçlanma ve ihya işlemi iptal oluyor. İsteyen daha sonra yeniden başvuru yapabiliyor. Bu durumda yeni başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.

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EYT

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