EYT SON DAKİKA: SGK ve Bağ-Kur'lu EYT'lileri ilgilendiriyor! Prim borçlarına yapılandırma geliyor: Kredi ile emekli olabilecekler...

Son dakika: Borç yapılandırması bekleyen milyonlarca kişi için dün sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin hayata geçeceği öğrenilirken gözler Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Çalışma devlete borcu olan herkesi mutlu ederken EYT'liler için de önemli bir fırsat ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre geçmiş dönemlerde çıkartılan yapılandırma düzenlemeleri benzeri bir uygulama olduğu takdirde başta Bağ-Kur borçluları olmak üzere EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabilecekler.
Düzenleme devlete olan prim borçlarını da kapsadığından özellikle Bağ-Kur veya SGK prim borcu olanlar bu düzenleme ile borçlarını taksite böldürebilecek, gecikme cezası ve faizlerden kurtulacak.
Böylece emeklilik günü gelmesine rağmen kuruma borcu olduğu için emekli solamayanlar, EYT kapsamına girdiği halde borcu olduğu için bu hakkı kullanmakta gecikecek olanlar açısından önemli bir avantaj doğacak. Borcu yapılandıranlar ya da faizlerini sildirip peşin ödeyenler ilk taksitlerini ödedikten sonra emeklilik işlemlerini başlatabilecekler.
Borcunu maddi imkanı olmadığı için ödeyemeyenler, ya da borcu yüklü miktarda olanlar açısından ise bambaşka bir imkan daha bulunuyor. Bu da kredili emeklilik. Geçmiş yapılandırma düzenlemelerinde de uygulanan yöntem ile kuruma olan borcunu ödediğinde emekli olabilecek durumda olanlara kamu bankaları borç miktarı kadar kredi ödüyor. Bu kredi sigortalıya değil SGK'ya gönderiliyor ve borç ortadan kalktığı için emekliliğin önü açılıyor. Kredi geri ödemesi ise emekli maaşından yapılıyor. Bu imkandan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanabilecek.
Öte yandan yine doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecek EYT'liler de kredi imkanından yararlanabilecekler. Bu durumda SGK'dan borçlanma yaptığında ya da kuruma borcunu ödediğinde emekli olabilir yazısı alanlar bunu kamu bankalarına götürüp emeklilik yolunu açabilmişti. Bu sistem yeni yapılandırma düzenlemesiyle birlikte gelirse askerlik ve doğum borçlanması yapmak için maddi imkanı olmayan EYT'liler de bundan yararlanabilecek. Bu yazıyla kamu bankasına yapılan başvuru sonrası banka borcu SGK'ya aktardıktan sonra emekli maaşı bağlanıyor ve kredi taksitleri emekli maaşından taksitler halinde kesiliyor.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur prim borcu olanlar isterlerse bunu sildirebilir ve günlerini dondurabilirler. Bu anlamda Bağ-Kur prim borcu olan ancak SSK'dan primleri emeklilik için yeterli olanlar açısından da bir avantaj doğacak. EYT için 9 bin gün Bağ-Kur'u tamamlamak zorunda olanlar eğer SSK primleri yeterli ise günlerini dondurup borçlarını sildirdikten sonra emeklilik hakkına SSK kapsamında kavuşabilecekler.