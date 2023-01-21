EYT SON DAKİKA: SGK ve Bağ-Kur'lu EYT'lileri ilgilendiriyor! Prim borçlarına yapılandırma geliyor: Kredi ile emekli olabilecekler...

Son dakika: Borç yapılandırması bekleyen milyonlarca kişi için dün sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin hayata geçeceği öğrenilirken gözler Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Çalışma devlete borcu olan herkesi mutlu ederken EYT'liler için de önemli bir fırsat ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre geçmiş dönemlerde çıkartılan yapılandırma düzenlemeleri benzeri bir uygulama olduğu takdirde başta Bağ-Kur borçluları olmak üzere EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabilecekler.