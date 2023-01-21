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EYT SON DAKİKA: SGK ve Bağ-Kur'lu EYT'lileri ilgilendiriyor! Prim borçlarına yapılandırma geliyor: Kredi ile emekli olabilecekler...

21.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: Devlete olan borçlar ve cezalara yapılandırma imkanı geliyor. Bu kapsamda yapılandırma, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasını bekleyen 2,2 milyon kişi için de önemli bir sürprizi barındırıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde SGK ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin prim borçlarına da yapılandırma imkanı gelecek. Kamu bankaları vasıtasıyla alınacak kredi, emekli maaşlarıyla geri ödenebilecek. Doğum ve askerlik borçlanması da kapsama dahil olacak.

Son dakika: Borç yapılandırması bekleyen milyonlarca kişi için dün sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin hayata geçeceği öğrenilirken gözler Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Çalışma devlete borcu olan herkesi mutlu ederken EYT'liler için de önemli bir fırsat ortaya çıktı.

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor... Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Sabah'ın haberine göre geçmiş dönemlerde çıkartılan yapılandırma düzenlemeleri benzeri bir uygulama olduğu takdirde başta Bağ-Kur borçluları olmak üzere EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabilecekler.

EYT'LİYE YAPILANDIRMA SÜRPRİZİ!

BAĞ-KUR VE SGK PRİM BORCU OLANLARI DA KAPSIYOR

BAĞ-KUR VE SGK PRİM BORCU OLANLARI DA KAPSIYOR

Düzenleme devlete olan prim borçlarını da kapsadığından özellikle Bağ-Kur veya SGK prim borcu olanlar bu düzenleme ile borçlarını taksite böldürebilecek, gecikme cezası ve faizlerden kurtulacak.

İLK TAKSİT DETAYI

İLK TAKSİT DETAYI

Böylece emeklilik günü gelmesine rağmen kuruma borcu olduğu için emekli solamayanlar, EYT kapsamına girdiği halde borcu olduğu için bu hakkı kullanmakta gecikecek olanlar açısından önemli bir avantaj doğacak. Borcu yapılandıranlar ya da faizlerini sildirip peşin ödeyenler ilk taksitlerini ödedikten sonra emeklilik işlemlerini başlatabilecekler.

KREDİ İLE EMEKLİLİK HAKKINA KAVUŞABİLECEKLER

KREDİ İLE EMEKLİLİK HAKKINA KAVUŞABİLECEKLER

Borcunu maddi imkanı olmadığı için ödeyemeyenler, ya da borcu yüklü miktarda olanlar açısından ise bambaşka bir imkan daha bulunuyor. Bu da kredili emeklilik. Geçmiş yapılandırma düzenlemelerinde de uygulanan yöntem ile kuruma olan borcunu ödediğinde emekli olabilecek durumda olanlara kamu bankaları borç miktarı kadar kredi ödüyor. Bu kredi sigortalıya değil SGK'ya gönderiliyor ve borç ortadan kalktığı için emekliliğin önü açılıyor. Kredi geri ödemesi ise emekli maaşından yapılıyor. Bu imkandan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanabilecek.

EYT BORÇLANMALARI DA YAPILANDIRMAYA DAHİL OLACAK

EYT BORÇLANMALARI DA YAPILANDIRMAYA DAHİL OLACAK

Öte yandan yine doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecek EYT'liler de kredi imkanından yararlanabilecekler. Bu durumda SGK'dan borçlanma yaptığında ya da kuruma borcunu ödediğinde emekli olabilir yazısı alanlar bunu kamu bankalarına götürüp emeklilik yolunu açabilmişti. Bu sistem yeni yapılandırma düzenlemesiyle birlikte gelirse askerlik ve doğum borçlanması yapmak için maddi imkanı olmayan EYT'liler de bundan yararlanabilecek. Bu yazıyla kamu bankasına yapılan başvuru sonrası banka borcu SGK'ya aktardıktan sonra emekli maaşı bağlanıyor ve kredi taksitleri emekli maaşından taksitler halinde kesiliyor.

BORCU SİLDİR SSK'LI OL

BORCU SİLDİR SSK'LI OL

Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur prim borcu olanlar isterlerse bunu sildirebilir ve günlerini dondurabilirler. Bu anlamda Bağ-Kur prim borcu olan ancak SSK'dan primleri emeklilik için yeterli olanlar açısından da bir avantaj doğacak. EYT için 9 bin gün Bağ-Kur'u tamamlamak zorunda olanlar eğer SSK primleri yeterli ise günlerini dondurup borçlarını sildirdikten sonra emeklilik hakkına SSK kapsamında kavuşabilecekler.

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EYT

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