SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor: En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Vergi, sigorta primi, cezalar... İşte kritik tarih

Son dakika haberi: Borçlarla ilgili çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir gelişme oldu. Buna göre Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paketin, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI

NTV'de yer alan habere göre, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar yapılandırılacak ve vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı verilecek. Öte yandan şirketlere de matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı da getirilmesi bekleniyor. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Ayrıca belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Yapılandırma paketinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması da beklentiler. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması da öngörülüyor.