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EYT ve 3600 ek göstergede düğüm çözülüyor! Kritik tarih geldi: 10 Mayıs'ta her şey belli olacak

02.05.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 milyon çalışanın maaşlar ve ikramiyelerinde 3600 ek gösterge artış yaşanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması için 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor.

3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurun gözü Mayıs ayında Meclis’e intikal etmesi beklenen 3600 ek göstergeye çevrilmiş durumda. Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir" dedi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS’TA

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS’TA
16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar geçtiğimiz mart ayında ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

"MAYIS İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

"MAYIS İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"
Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedar Bilgin son yaptığı açıklamasında, kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine değinerek, “Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması için 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle 10 Mayıs EYT'liler için de kritik tarih olarak ifade ediliyor.

“BÜYÜK SORUN ÇIKABİLİR”

“BÜYÜK SORUN ÇIKABİLİR”
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında EYT sorununa ilişkin şu ifadeleri kullandı: “EYT 1994 yılındaki bir kanunla ortaya çıktı. 56. veya 57. hükümet döneminde ortaya çıkan bir konu. Yaşar Okuyan döneminde yapılan bir düzenlemeydi. Ondan önce 38 yaşında emekli olma imkanı mevcuttu. O kanunla birlikte 1980 yılı sonrası sigortaya tabi olanlar EYT dediğimiz yaşta bir artış ortaya çıktı. Ben Haziran 1980 sigortalısıyım. Ben 40 yaşında emekli olacakken, 44 yaşında emekli oldum. ’Yasanın çıkma tarihinden itibaren bunlar oluyor’ dense daha doğru olurdu.
1999 yılında çıkan yasa 19 yıl öncesine gitti. 11 yıl uygulama süresi vardı. Tam 20 yıl önceden yaşla ilgili sorunu ortaya çıkarmış oldu. Şimdi bu EYT’de 1999 yılının öncesini mi alacağız, yoksa daha sonrasını mı alacağız. Bir rivayete göre kendini EYT’li hisseden 7 milyon kişi var diyorlar. Onun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını yapıyor.”
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