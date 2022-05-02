EYT ve 3600 ek göstergede düğüm çözülüyor! Kritik tarih geldi: 10 Mayıs'ta her şey belli olacak

3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurun gözü Mayıs ayında Meclis’e intikal etmesi beklenen 3600 ek göstergeye çevrilmiş durumda. Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir" dedi.