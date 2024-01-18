EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz! Primler eşitleniyor, işte şartlar

Erken emeklilik ile ilgili çok önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zammın açıklanmasının ardından Kabine Toplantısı'nın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan erken emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada, Bağkur emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.

