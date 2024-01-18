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EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz! Primler eşitleniyor, işte şartlar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.01.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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EYT'yi kıl payı kaçıranlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. Emeklilere yapılan ek zammın ardından, Bağ-Kur primlerine yönelik düzenleme yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 milyon kişinin erken emekli olmasını sağlayacak düzenlemeyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bağkur prim sayısı 7200 güne inecek. Kimler erken emeklilikten yararlanabilecek? Erken emeklilikte şartlar neler? Peki Bağkur prim eşitlemesi ne zaman yasalaşacak?

Erken emeklilik ile ilgili çok önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Milyonlarca emeklinin beklediği ek zammın açıklanmasının ardından Kabine Toplantısı'nın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan erken emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada, Bağkur emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.

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Emeklilere yapılan ek zammın ardından, Bağ-Kur sigortalılarının dikkati erken emeklilik fırsatına çevrildi.

İlerleyen günlerde detayları beklenen düzenleme, Bağ-Kur'lular için erken emeklilik imkanını gündeme getiriyor.

Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek. Tıpkı SSK’lılar gibi 7200 gün prim gün şartı aranacak 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek.

Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Düzenleme ne zaman yasalaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili soruya “Çok güzel bir yıla girdik. Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” yanıtını verdi.

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