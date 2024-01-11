EYT'yi kıl payı kaçıranlar için kademeli emeklilik hayali suya mı düştü? Gerçek ortaya çıktı

EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Düzenlemenin detaylarıyla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken , "Kademeli emeklilik gelecek mi, çalışma yapılıyor mu?" soruları da vatandaşları meşgul ediyor. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, kamu bürokratlarıyla görüşmesini anlattı, kademeli emeklilikteki son durumu paylaştı.
NTV'nin sorularını yanıtlayan Kılıç,"Tabii ki bu çıkan haberler karşısında hatta o kadar detay var ki prim günü, yaş, sigortalılık süresi vesaire ben de şüphe ettiğim için Ankara'da da bulunduğumuz için ilgili kamu bürokratlarına sordum." dedi.
Kılıç, "Öyle bir çalışma olmadığını ifade ettiler. Farklı kaynaklara sordum onlardan da aynı teyidi aldım. Şu an için böyle bir çalışma bulunmuyor. Bir torba yasa çalışması içine girecek şekilde madde teklifi, yaş prim teklifi, sigortalılık ile ilgili düzenleme söz konusu değil." ifadesini kullandı.
Kılıç sözlerini söyle sürdürdü:
"SGK da bir açıklama yapmadı, bu tip haberler özellikle vatandaşın çok ilgisini çektiği için tabii ki medyada hızla yayılıyor. Benim burada üzüntüm özellikle vatandaşların bir anlamda boş yere heyecanlanması umut içerisinde olmaları"
Kılıç şu an medyada yer aldığı şekilde bugün yarın bir torba yasanın söz konusu olmadığını söyledi.