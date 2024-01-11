EYT'yi kıl payı kaçıranlar için kademeli emeklilik hayali suya mı düştü? Gerçek ortaya çıktı

EYT'yi kıl payı kaçıranlar için kademeli emeklilik hayali suya mı düştü?

NTV'nin sorularını yanıtlayan Kılıç,"Tabii ki bu çıkan haberler karşısında hatta o kadar detay var ki prim günü, yaş, sigortalılık süresi vesaire ben de şüphe ettiğim için Ankara'da da bulunduğumuz için ilgili kamu bürokratlarına sordum." dedi.