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  4. Facebook, Instagram ve diğerleri… Sosyal medyada hakarete af yok! Günlüğü 100 lira olacak, ceza yasası yolda: 5 yıl detayı

Facebook, Instagram ve diğerleri… Sosyal medyada hakarete af yok! Günlüğü 100 lira olacak, ceza yasası yolda: 5 yıl detayı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
13.02.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki hakaret olayları bir kez daha mercek altında. İnternet ortamında edilen hakaret cezasız kalmayacak. Sürecin hızlanması için de yeni uygulama yürürlüğe girecek. Suç tespit edildiği takdirde para cezası uygulanacak. Günlüğü 100 liradan 10 bin 500 lira ceza belirlenecek. Süreç nasıl işleyecek? İşte haberin detayları...

Yakında çıkması beklenen yargı paketinde sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girecek. Artık bu konularda uzlaşmaya gidilemeyecek. Hakaret suçu tespit edilirse direkt olarak cezai işlem uygulanacak.


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Sosyal medyadaki hakaret olayları bir kez daha mercek altında. İnternet ortamında edilen hakaret cezasız kalmayacak. Sürecin hızlanması için de yeni uygulama yürürlüğe girecek. Suç tespit edildiği takdirde para cezası uygulanacak. Günlüğü 100 liradan 10 b

GÜNLÜĞÜ 100 LİRADAN BAŞLAYACAK

GÜNLÜĞÜ 100 LİRADAN BAŞLAYACAK

Ön ödemenin alt sınırı 3 ay 15 gün hapis cezası olacak. Cezası 3 ay 15 gün olan bir hakaret suçunda günlüğü 100 liradan 10 bin 500 lira ceza belirlenecek.

Sosyal medya üzerinden mağdur edilen kişi tazminat yoluna gitmek istediğinde ise önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Henüz tasarı aşamasında olan uygulamayla yargı sürecinin hızlanması ve adalet sisteminin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

5 YIL İÇERİSİNDE SUÇA KARIŞIRSA DAVA TEKRAR AÇILIYOR

5 YIL İÇERİSİNDE SUÇA KARIŞIRSA DAVA TEKRAR AÇILIYOR

Konuya ilişkin CNN Türk'e değerlendirmelerde bulunan uzman isimler ise şöyle konuştu:

“Kişi bir yıl içerisinde şikayet ediyor ve daha sonrasında savcılık şikayetin gerçekten doğru olduğuna kanaat getirirse ön ödeme kurumuna yönlendiriyor bir para cezasına orada direkt hükmediyor. Kişi bu parayı 3 eşit taksitte veya peşin ödeyebilir.

Bununla ilgili ödemeyi yaptıktan sonra ceza düşüyor. Burada mağdurun rızası aranmıyor. 5 yıl içerisinde tekrar suça karışırsa bu dava tekrar açılıyor. Dolayısıyla mağdur burada kendisine hakaret edildiğinde kendisinin haklarını hukuk davasında arayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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