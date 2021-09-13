Faizler düşecek mi? Ne zaman düşer? İşte konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Pandemi döneminin ardından binlerce vatandaş sahip olmak istediği eve, arabaya ve diğer ihtiyaçlara kavuşamadığı için soluğu bankalarda alıyor. Bankaların faiz oranları yıl içerisinde değişiklik gösteriyor. Kampanyalar ile vatandaşlara, harcama konusunda destek sağlanmaya çalışılıyor. İşte Akbank, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...