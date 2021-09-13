Faizler düşecek mi? Ne zaman düşer? İşte konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Pandemi döneminin ardından binlerce vatandaş sahip olmak istediği eve, arabaya ve diğer ihtiyaçlara kavuşamadığı için soluğu bankalarda alıyor. Bankaların faiz oranları yıl içerisinde değişiklik gösteriyor. Kampanyalar ile vatandaşlara, harcama konusunda destek sağlanmaya çalışılıyor. İşte Akbank, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
* Taşıt kredisi: %1.50'den
* İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
* SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlıyor.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
*Tüketici kredisi: %1.55'ten
*Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
*Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
*Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
* QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,69
* ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59
* Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,46
* ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59
* ICBC Turkey Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,89
* Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,38
* Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,37
* TEB Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59
* Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,34
* İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,40
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