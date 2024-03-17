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Faizler yükselirken en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri! İşte 36 ay, 48 ay, 120 ay vadelerde taksit tutarları

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.03.2024 09:59
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Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarının ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin faizleri de yükseldi. Nakit avansta yeni dönem başlarken vatandaşlar en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerini araştırıyor. İşte detaylar...

Harcama rekoru kırılan kredi kartlarına düzenleme yoldayken Merkez Bankası'nın adımları sonrası kredilerdeki faiz oranları da arttı. Bankalar ise kredilere farklı vadelerde farklı oranlar uygularken en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri de belli oldu.

Anlık Borsa

TCMB tarafından kredi kartlarından ve kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit tutarlar için, faiz oranları yüzde 4,42’den 5,00 seviyesine çıkarıldı.

SON 22 YILIN ZİRVESİNDE

SON 22 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Sıkılaşma adımlarının yansımaları, mevduat faizleri gibi tüketici kredileri tarafında da gözlemleniyor. TCMB verilerine göre geçen hafta ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 63,36 ile son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bankalar, sıfır faizle 10.000-30.000 TL arası düşük miktarlarda kredi/finansman sağlıyor. Ancak bunlara kredi kartı nakit avansı şartı getiriliyor ve vadeleri de 6 ay gibi düşük oluyor.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Şu anda 50 bin TL ihtiyaç kredisi için, 36 ay vadede en düşük faiz oranı; ING Bank tarafından yüzde 2,99 oranıyla sunuluyor. Bu pakette aylık taksit 2 bin 603 TL oluyor ve toplam geri ödeme de 94 bin TL’yi buluyor.

TAŞIT KREDİSİNDE SON DURUM

TAŞIT KREDİSİNDE SON DURUM

Taşıt kredilerinde ise en uygun finansman, 48 ay vade için Vakıf Katılım tarafından, yüzde 3,34 oran ile sunuluyor.

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Konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi kredi kartı Merkez Bankası düzenleme en uygun taksit kredi kartından nakit avans çekmek
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