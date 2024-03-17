Faizler yükselirken en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri! İşte 36 ay, 48 ay, 120 ay vadelerde taksit tutarları

Harcama rekoru kırılan kredi kartlarına düzenleme yoldayken Merkez Bankası'nın adımları sonrası kredilerdeki faiz oranları da arttı. Bankalar ise kredilere farklı vadelerde farklı oranlar uygularken en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri de belli oldu.
TCMB tarafından kredi kartlarından ve kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit tutarlar için, faiz oranları yüzde 4,42’den 5,00 seviyesine çıkarıldı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Sıkılaşma adımlarının yansımaları, mevduat faizleri gibi tüketici kredileri tarafında da gözlemleniyor. TCMB verilerine göre geçen hafta ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 63,36 ile son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Bankalar, sıfır faizle 10.000-30.000 TL arası düşük miktarlarda kredi/finansman sağlıyor. Ancak bunlara kredi kartı nakit avansı şartı getiriliyor ve vadeleri de 6 ay gibi düşük oluyor.
Şu anda 50 bin TL ihtiyaç kredisi için, 36 ay vadede en düşük faiz oranı; ING Bank tarafından yüzde 2,99 oranıyla sunuluyor. Bu pakette aylık taksit 2 bin 603 TL oluyor ve toplam geri ödeme de 94 bin TL’yi buluyor.
Taşıt kredilerinde ise en uygun finansman, 48 ay vade için Vakıf Katılım tarafından, yüzde 3,34 oran ile sunuluyor.