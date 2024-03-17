Faizler yükselirken en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri! İşte 36 ay, 48 ay, 120 ay vadelerde taksit tutarları

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Şu anda 50 bin TL ihtiyaç kredisi için, 36 ay vadede en düşük faiz oranı; ING Bank tarafından yüzde 2,99 oranıyla sunuluyor. Bu pakette aylık taksit 2 bin 603 TL oluyor ve toplam geri ödeme de 94 bin TL’yi buluyor.