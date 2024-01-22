Fatih Altaylı’dan dikkat çeken Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek yorumu! Uğur Dündar’ın WhatsApp mesajları üzerinden tek tek anlattı: ‘Bal gibi biliyoruz…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül'de 500, Ekim ayında 500, Kasım ayında 500 ve Aralık ayında 250 baz puan artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.400 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 42,5 seviyesine çıkarıldı. Şimdi ise tüm dikkatler 2024 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki TCMB faiz kararı ne olacak? Başkan Hafize Gaye Erkan için ortaya atılan iddialar gündemde kalırken yeni gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları…
Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından 25 Ocak Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı. Ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babasının bir çalışanın işine son verdirdiğine yönelik tartışmalar devam ederken, bankadaki krizin ciddi boyutlara ulaştığı da dile getiriliyor. Bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rahatsız ettiği öne sürüldü. Ortaya atılan bir başka iddiaya göre ise uzun bir süredir Amerika’da yatırımcılarla temas halinde olan Hafize Gaye Erkan’ın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına katılmayacağı konuşulmaya başlandı.
Gazeteci Fatih Altaylı Gaye Erkan ve Merkez Bankası hattında yaşananlara ilişkin Youtube kanalından bir yorumda bulundu. Usta isim, “İktidar içinde birileri Gaye Erkan’ın başını yemek istiyor. Ancak birilerinin Gaye Erkan'ı yemek istemesi Gaye Erkan’ın babasının yapmış olduğu şeyleri temize çekmez. Bal gibi biliyoruz ki Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası'nın Ankara'daki İstanbul'daki ama daha çok İstanbul'daki merkezine gidip oralarda ayak altında dolaşıyormuş. Bu başta bir iddia idi ve bu iddia aylardır zaten konuşuluyordu” dedi.
Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş Amerika'da bir bankada Genel Müdürlük yapmış bir kadın ve bu kadını yetiştiren bir aile böylesine alaturka bir davranış biçimi içerisinde olmaz diye hep umdum, bunu da burada paylaştım” diyen Fatih Altaylı, Gazeteci Uğur Dündar’ın paylaştığı WhatsApp konuşmalarına ilişkin ise şu dikkat çeken açıklamada bulundu:
“Uğur Dündar'ın paylaşımından sonra anladım ki olmuş ve bu doğru. Uğur Abi’yi biliyorsunuz severim. Uğur Abi ikinci defadır Gaye Erkan'ın eleştirilerinin önüne kendini siper ediyor. Ya aileden bir erişim var ya da başka bir yerden bir erişim var. Yani birileri Uğur Dündar'ı aileyi koruma konusunda bilgilendiriyor ve onu öne sürüyor. Uğur Dündar da büyük bir iyi niyetle bunu yapıyor.”
Altaylı değerlendirmelerinin devamında Uğur Dündar’ın paylaşımında Erkan’ın anne ve babasının çocuğunu emzirmesi nedeniyle bankaya sıklıkla gittiğini anladıklarını belirtti. Altaylı, “Gaye Erkan Amerika'da olsaydı annesi ve babası her gün gidip bankada çocuğunu ezmesine yardım edecekler miydi, böyle bir şey yapacaklar mıydı? Merkez Bankası gibi önemli bir kurum var. Bu kuruma hadi diyelim ki anneniz gitti. Peki baba ne alaka? Anneyi götürüyorsa bile götürürsün bırakırsın, 2 saat sonra gider alırsın. İlla senin götürmen gerekiyorsa. Yani ortada zaten bir acayip bir durum var” şeklinde açıklamada bulundu.