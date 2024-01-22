Fatih Altaylı’dan dikkat çeken Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek yorumu! Uğur Dündar’ın WhatsApp mesajları üzerinden tek tek anlattı: ‘Bal gibi biliyoruz…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül'de 500, Ekim ayında 500, Kasım ayında 500 ve Aralık ayında 250 baz puan artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.400 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 42,5 seviyesine çıkarıldı. Şimdi ise tüm dikkatler 2024 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki TCMB faiz kararı ne olacak? Başkan Hafize Gaye Erkan için ortaya atılan iddialar gündemde kalırken yeni gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından 25 Ocak Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı. Ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.



